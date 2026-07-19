Rafael Câmara vence corrida principal da Fórmula 2 na Bélgica
Na classificação do campeonato, Câmara soma agora 125 pontos e permanece na terceira colocação
Publicado: 19/07/2026 às 08:48
O pernambucano Rafael Câmara (Reprodução/Redes Sociais )
O pernambucano Rafael Câmara voltou a subir ao lugar mais alto do pódio na Fórmula 2 ao vencer, neste domingo (19), a corrida principal da etapa da Bélgica, disputada no tradicional circuito de Spa-Francorchamps. Apontado como um dos nomes cotados para chegar à Fórmula 1 em 2027, o piloto da Invicta Racing transformou a pole position em triunfo, mesmo após perder a liderança logo na largada.
A prova, válida pela oitava etapa da temporada, foi o segundo triunfo de Câmara em corridas principais neste campeonato. A primeira vitória havia sido conquistada na etapa de Barcelona, na Catalunha, reforçando a boa fase do pernambucano, integrante da academia de pilotos da Ferrari.
A segunda colocação ficou com o tailandês Tasanapol Inthraphuvasak, enquanto o líder do campeonato, o búlgaro Nikola Tsolov, completou o pódio em terceiro. Já Emerson Fittipaldi Jr., representante da AIX Racing, não conseguiu concluir a disputa e abandonou a corrida a quatro voltas da bandeirada final.
Na classificação do campeonato, Câmara soma agora 125 pontos e permanece na terceira colocação. O resultado, porém, reduziu a diferença para o vice-líder Gabriele Minì, que cruzou a linha de chegada em quinto e chegou a 134 pontos. Na ponta da tabela segue Nikola Tsolov, agora com 161 pontos.