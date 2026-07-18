F2: Rafa Câmara reage na corrida sprint e termina em sexto na Bélgica; Dürksen vence
Piloto pernambucano larga em décimo e faz prova consistente
Publicado: 18/07/2026 às 13:01
Rafael Câmara, piloto pernambucano na Formula 2 (URBANANDSPORT / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP)
O pernambucano Rafael Câmara voltou a pontuar na Fórmula 2. Na manhã deste sábado (18), o piloto da Invicta Racing terminou a corrida sprint da etapa da Bélgica na 6ª colocação, após largar em 10º lugar, garantindo mais três pontos no campeonato em uma prova marcada pela recuperação do brasileiro em Spa-Francorchamps.
A vitória ficou com o companheiro de equipe de Câmara, Joshua Dürksen, que encerrou a sequência sem triunfos na temporada. Depois de partir da quarta posição, Dürksen mostrou superou Sebastián Montoya, Martinius Stenshorne e Roman) Bilinski para conquistar sua segunda vitória em 2026. O norueguês Martinius Stenshorne terminou em segundo, enquanto Dino Beganovic completou o pódio.
Emmo Fittipaldi, terminou a corrida na 14ª colocação e ficou fora da zona de pontuação.
Olho na corrida principal
Depois da sprint, as atenções se voltam para a corrida principal da etapa belga, neste domingo (19), em que Rafael Câmara buscará ampliar sua pontuação e brigar pelas primeiras posições em um dos circuitos mais tradicionais do automobilismo mundial.