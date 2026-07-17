Rafael Câmara é pole position para o GP da Bélgica
O recifense da Invicta Racing brilhou na classificação que teve duas bandeiras vermelhas
Publicado: 17/07/2026 às 12:00
O pernambucano Rafael Câmara (Reprodução/Redes Sociais )
O pernambucano Rafael Câmara garantiu a pole position no Grande Prêmio da Bélgica de Fórmula 2 (F2) ao marcar o tempo de 1min56s306 no tradicional circuito de Spa-Francorchamps.
Em sua quarta pole nas últimas 4 corridas, o recifense da Invicta Racing brilhou na classificação que teve duas bandeiras vermelhas após as batidas do mexicano Noel León e do holandês Laurens van Hoepen.
Câmara finalizou a quali 0s039 à frente de Tasanpol Inthraphuvasak e com Alex Dunne fechando o terceiro lugar no grid de largada. O líder do campeonato, Nikola Tsolov, ficou em quarto com o tempo de 1:56.699. Já Emmo Fittipaldi, brasileiro que corre pela AIX Racing, terminou em 15º.
O pernambucano conquistou também os 2 pontos que a primeira posição na classificação rende aos pilotos. Câmara recebeu o troféu de pole das mãos do bicampeão mundial de Fórmula 1, Emerson Fittipaldi.
Para a prova sprint, disputada neste sábado (18), Câmara largará da décima colocação, conforme a inversão do grid entre os dez primeiros.
Rafael Câmara é o atual terceiro colocado no campeonato, o piloto soma 94 pontos após sete etapas, enquanto o líder, Nikola Tsolov, da Campos Racing, tem 141.
PROGRAMAÇÃO DO GP DA BÉLGICA DE F2 (horário de Brasília):
Corrida Sprint - sábado (18), às 09h15;
Grande Prêmio da Bélgica de F2 - domingo (19), às 05h00.
Onde assistir as corridas da F2
A transmissão da categoria de base será feita pelo Sportv, que exibirá o campeonato na íntegra, incluindo todas as sessões. Além disso, as corridas também podem ser vistas na F1TV, plataforma oficial do Grupo Fórmula 1 no streaming.