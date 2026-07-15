Pernambucano Rafael Câmara busca recuperação no GP da Bélgica; veja data e horário
Em seu ano de estreia na categoria, o recifense já conquistou um resultado de destaque ao vencer o GP de Barcelona, válido pela quinta etapa do calendário.
Publicado: 15/07/2026 às 19:06
Rafael Câmara, piloto da F2 (Divulgação/F2)
O pernambucano Rafael Câmara chega ao Grande Prêmio da Bélgica de Fórmula 2 (F2) em busca de recuperação na temporada. Atual terceiro colocado no campeonato, o piloto soma 94 pontos após sete etapas, enquanto o líder, Nikola Tsolov, da Campos Racing, tem 141.
Em seu ano de estreia na categoria, o recifense já conquistou um resultado de destaque ao vencer o GP de Barcelona, válido pela quinta etapa do calendário.
Atual campeão da Fórmula 3, Câmara também soma, até o momento, dois pódios na temporada 2026 da F2, conquistados em Miami e Melbourne.
Apesar do bom desempenho ao longo da temporada, Câmara vem de um fim de semana desafiador na Grã-Bretanha. O brasileiro não pontuou na corrida sprint e, mesmo após conquistar a pole position, terminou a corrida principal apenas na quinta colocação.
Em Spa-Francorchamps, circuito mais longo do calendário, o piloto tem um histórico positivo. Entre 2022 e 2024, Câmara conquistou quatro vitórias e oito pódios no traçado belga, competindo na Fórmula 4 Alemã, Fórmula 4 Italiana e na Fórmula Regional Europeia (FRECA).
O outro brasileiro do grid, Emmo Fittipaldi, da AIX Racing, é o vigésimo colocado na temporada com apenas 10 pontos marcados.
PROGRAMAÇÃO DO GP DA BÉLGICA DE F2 (horário de Brasília):
Treino Livre 1 - sexta-feira (17), às 06h05;
Treino Livre 2 - sexta-feira (17), às 12h00;
Corrida Sprint - sábado (18), às 09h15;
Grande Prêmio da Bélgica de F2 - domingo (19), às 05h00.
Onde assistir as corridas da F2
A transmissão da categoria de base será feita pelo Sportv, que exibirá o campeonato na íntegra, incluindo todas as sessões. Além disso, as corridas também podem ser vistas na F1TV, plataforma oficial do Grupo Fórmula 1 no streaming.