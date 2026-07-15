Com disputa acirrada pela liderança, F1 chega ao GP da Bélgica; veja datas e horários

O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi, busca se estabilizar em bom momento após conquistar o oitavo lugar no GP da Grã-Bretanha, seu melhor resultado na temporada até aqui.

Kimi Antonelli, piloto da Mercedes (CHANDAN KHANNA / AFP)

A Fórmula 1 (F1) retorna neste fim de semana para disputar a decima etapa da temporada com o Grande Prêmio da Bélgica, disputado no tradicional circuito de Spa-Francorchamps.

Diferente da última temporada, o GP da Bélgica de 2026 não contará com corrida sprint, retornando ao formato clássico da categoria, com três sessões de treinos livres, classificação no sábado (18) e corrida no domingo (19).

Spa-Francorchamps é o circuito mais longo do calendário da F1, com 7,004 km de extensão e 19 curvas, sendo conhecido por suas retas de alta velocidade e pelo clima imprevisível.

Além disso, o fim de semana promete mais um capítulo das disputas internas tanto na Mercedes, com Andrea Kimi Antonelli liderando o campeonato e George Russell tentando reduzir a diferença, quanto na dupla da Ferrari, que chega embalada após a dobradinha no pódio com vitória de Charles Leclerc em Silverstone.

Na classificação do campeonato, Antonelli soma 179 pontos e mantém 25 de vantagem sobre Russell, que aparece com 154. Hamilton é o terceiro colocado, com 147 pontos, seguido por Leclerc, com 108.

O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi, busca se estabilizar em bom momento após conquistar o oitavo lugar no GP da Grã-Bretanha, seu melhor resultado na temporada até aqui. Em 2025, Bortoleto também teve desempenho consistente no GP da Bélgica, quando terminou a corrida principal na nona posição.

A transmissão do fim de semana será feita pela TV Globo (corrida), SporTV 3 (programação completa), além das plataformas Globoplay e F1TV.

PROGRAMAÇÃO DO GP DA BÉLGICA DE F1 (horário de Brasília):

Treino Livre 1 - sexta-feira (17), às 08h30;

Treino Livre 2 - sexta-feira (17), às 12h00;

Treino Livre 3 - sábado (18), às 07h30;

Classificação - sábado (18), às 11h00;

Grande Prêmio da Bélgica - domingo (19), às 10h00.

ONDE ASSISTIR O GP DA BÉLGICA? ONDE PASSA A CORRIDA DA F1?

O Grande Prêmio da Bélgica terá transmissão da TV Globo, na televisão aberta, na SporTV, nos canais fechados, e do Globoplay e da F1TV, no streaming.

Todas as sessões serão exibidas no SporTV3, enquanto a classificação e a corrida também terão transmissão na TV Globo. Há ainda a opção da F1 TV Pro, streaming oficial da categoria, com cobertura completa.

