Fórmula 2 chega a Mônaco com Rafael Câmara na briga pela liderança

Rafael Câmara (Reprodução/Redes Sociais)

Na quarta etapa da temporada 2026 de Fórmula 2 (F2), disputada nas ruas de Monte Carlo, no principado de Mônaco, entre os dias 4 e 7 de junho, o pernambucano e vice-líder Rafael Câmara chega ao Grande Prêmio buscando reduzir a diferença para o líder Gabriele Mini.



Conhecido por seu traçado estreito e altamente técnico, o circuito urbano de Mônaco possui 3.337 metros de extensão e 19 curvas, exigindo atenção total dos pilotos ao longo de cada volta.

Após três etapas, Câmara soma 36 pontos, contra 57 do italiano da Prema. O piloto da Campos Racing, Nikola Tsolov, aparece logo atrás, com 35 pontos, mantendo a disputa pelas primeiras posições equilibrada.

Em sua temporada de estreia na principal categoria de acesso à Fórmula 1, o piloto da Invicta Racing acumula dois pódios em corridas principais: um segundo lugar na Austrália e um terceiro em Miami. Na etapa mais recente, no Canadá, voltou a ser competitivo ao garantir a segunda posição no treino classificatório e sair de 12º para 7º na corrida sprint, mantendo a regularidade de pontuar em pelo menos uma prova por fim de semana. Um incidente na corrida principal, no entanto, impediu nova ida ao pódio.

Além de Câmara, o Brasil também é representado no grid por Emmo Fittipaldi, da AIX Racing, que ocupa a 19ª posição no campeonato, com quatro pontos.

A programação em Mônaco foge do padrão habitual e será disputada ao longo de quatro dias. A quinta-feira (4) contou com o único treino livre, onde Rafael Câmara fez o 10º melhor tempo, enquanto seu compatriota ficou na 19º colocação da tabela.



Na sexta (5) acontecerá o treino classificatório que define o grid de largada da prova principal. A corrida sprint acontece no sábado (6), e o GP de Mônaco está marcado para a manhã de domingo (7).

Horários do GP de Mônaco da F2

Classificação - sexta-feira (5): 10h10 (de Brasília)

Corrida Sprint - sábado (6): 09h15 (de Brasília)

Grande Prêmio de Mônaco de F2 - domingo (7): 04h25 (de Brasília)

Onde assistir as corridas da F2

A transmissão da categoria de base será feita pelo Sportv, que exibirá o campeonato na íntegra, incluindo todas as sessões. Além disso, as corridas também podem ser vistas na F1TV, plataforma oficial do Grupo Fórmula 1 no streaming.

Caminho para a Fórmula 1

O pernambucano vem ganhando espaço no mundo automobilístico pelo seu desempenho nas categorias inferiores. Com suas performances sólidas, o piloto tem como objetivo seguir os passos de nomes conhecidos como o do também brasileiro Gabriel Bortoletto e vencer o título da grupo de acesso para a Fórmula 1 já em seu ano de estreia.

Piloto da academia Ferrari, um dos marcos recentes da sua carreira aconteceu no dia 14 de maio, quando Câmara guiou pela primeira vez um carro de F1 da Ferrari durante uma sessão de testes privados realizada no circuito de Hungaroring, na Hungria.

De acordo com projeção do chefe da Ferrari, Frédéric Vasseur, Câmara deve ter a oportunidade de participar de um treino livre oficial da Fórmula 1 ainda nesta temporada, o que representa mais um passo importante na trajetória rumo à principal categoria do automobilismo mundial.