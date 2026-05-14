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FÓRMULA 2

Pernambucano Rafael Câmara pilota carro da Fórmula 1 pela primeira vez em teste da Ferrari

Nas redes sociais, o perfil oficial da Academia de Pilotos da Ferrari publicou vídeo em que mostra bastidores do momento especial na carreira do brasileiro

Estadão Conteúdo e Diario de Pernambuco

Publicado: 14/05/2026 às 20:20

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Piloto Rafael Câmara/Reprodução/Ferrari Driver Academy

Piloto Rafael Câmara (Reprodução/Ferrari Driver Academy)

O pernambucano Rafael Câmara pilotou pela primeira vez na vida o carro da Ferrari da Fórmula 1 nesta semana. Atualmente na Fórmula 2 e integrante da Academia de Pilotos da escuderia italiana, o jovem de 21 anos participou de uma sessão de testes privados no circuito de Hungaroring, em Budapeste, na Hungria.

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Nas redes sociais, o perfil oficial da Academia de Pilotos da Ferrari publicou nesta quinta-feira um vídeo em que mostra bastidores do momento especial na carreira do pernambucano. Ele pilotou a SF-25, modelo de número 38 do ano passado, durante atividade prevista em regulamento pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA).

 

 

Em 2025, o destaque do pernambucano na temporada da Fórmula 3 rendeu a ele o título de "Novato do Ano" pela FIA.

Antes do título da Fórmula 3 em 2025, Câmara se sagrou campeão da Fórmula Regional Europeia no ano anterior. Graças aos bons resultados nas pistas, o recifense foi promovido para a Fórmula 2 em 2026 como piloto da Invicta Racing. Nesta temporada, o brasileiro ocupa a vice-liderança da categoria após quatro etapas, com dois pódios, que já renderam 34 pontos. Na tabela de classificação, ele está atrás apenas do búlgaro Nikola Tsolov, que soma um ponto a mais.

Segundo projeção de Frédéric Vasseur, chefe da escudeira italiana, Câmara deve participar de um treino livre da Fórmula 1 nesta temporada.

Na sequência da Fórmula 2, o brasileiro volta às pistas na rodada duplas de Montreal, no Canadá, no Circuito Gilles Villeneuve. As duas corridas serão realizadas entre 22 e 24 de maio, ao mesmo tempo em que será disputado o GP do Canadá de Fórmula 1.

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