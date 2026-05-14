Pernambucano Rafael Câmara pilota carro da Fórmula 1 pela primeira vez em teste da Ferrari

Nas redes sociais, o perfil oficial da Academia de Pilotos da Ferrari publicou vídeo em que mostra bastidores do momento especial na carreira do brasileiro

Piloto Rafael Câmara (Reprodução/Ferrari Driver Academy)

O pernambucano Rafael Câmara pilotou pela primeira vez na vida o carro da Ferrari da Fórmula 1 nesta semana. Atualmente na Fórmula 2 e integrante da Academia de Pilotos da escuderia italiana, o jovem de 21 anos participou de uma sessão de testes privados no circuito de Hungaroring, em Budapeste, na Hungria.

Nas redes sociais, o perfil oficial da Academia de Pilotos da Ferrari publicou nesta quinta-feira um vídeo em que mostra bastidores do momento especial na carreira do pernambucano. Ele pilotou a SF-25, modelo de número 38 do ano passado, durante atividade prevista em regulamento pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA).

You never forget your first ???? Rafa got behind the wheel of an F1 car for the first time in Budapest! ????? pic.twitter.com/ro7yFp8X2Y — Ferrari Driver Academy (@insideFDA) May 14, 2026

Em 2025, o destaque do pernambucano na temporada da Fórmula 3 rendeu a ele o título de "Novato do Ano" pela FIA.

Antes do título da Fórmula 3 em 2025, Câmara se sagrou campeão da Fórmula Regional Europeia no ano anterior. Graças aos bons resultados nas pistas, o recifense foi promovido para a Fórmula 2 em 2026 como piloto da Invicta Racing. Nesta temporada, o brasileiro ocupa a vice-liderança da categoria após quatro etapas, com dois pódios, que já renderam 34 pontos. Na tabela de classificação, ele está atrás apenas do búlgaro Nikola Tsolov, que soma um ponto a mais.

Segundo projeção de Frédéric Vasseur, chefe da escudeira italiana, Câmara deve participar de um treino livre da Fórmula 1 nesta temporada.

Na sequência da Fórmula 2, o brasileiro volta às pistas na rodada duplas de Montreal, no Canadá, no Circuito Gilles Villeneuve. As duas corridas serão realizadas entre 22 e 24 de maio, ao mesmo tempo em que será disputado o GP do Canadá de Fórmula 1.