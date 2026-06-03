Fórmula 1: confira horários e onde assistir o Grande Prêmio de Mônaco 2026

Disputado nas ruas de Monte Carlo, o circuito integra a Tríplice Coroa do automobilismo

Grande Prêmio de Mõnaco de Fórmula 1 (Divulgação/F1)

A Fórmula 1 (F1) inicia a fase europeia da temporada 2026 neste fim de semana com o Grande Prêmio (GP) de Mônaco. O GP segue o formato clássico da categoria, com três sessões de treinos livres, classificação no sábado (6) e corrida no domingo (7).

Disputado nas ruas de Monte Carlo, o circuito é considerado uma das joias do calendário e integra a Tríplice Coroa do automobilismo, ao lado das 500 Milhas de Indianápolis e das 24 Horas de Le Mans.

A temporada chega ao principado com domínio total da equipe Mercedes. O piloto italiano Andrea Kimi Antonelli lidera o campeonato com 131 pontos, após conquistar sua quarta vitória consecutiva. Seu companheiro de equipe, George Russell, aparece em segundo com 88 pontos e na sequência os pilotos da Ferrari, Charles Leclerc com 75 pontos, seguido por Lewis Hamilton, com 72.

Conhecido por corridas imprevisíveis, principalmente em situações com chuva, a oitava etapa do campeonato deve apresentar condições climáticas mais estáveis neste ano. A previsão indica tempo seco e céu aberto durante todo o fim de semana, o que pode favorecer estratégias mais diretas e uma disputa focada apenas no desempenho dos carros.

PROGRAMAÇÃO DO GP DE MÔNACO DE F1 (horário de Brasília):

Treino Livre 1 - sexta-feira (5), às 08h30

Treino Livre 2 - sexta-feira (5), às 12h30

Treino Livre 3 - sábado (6), às 07h30

Classificação - sábado (6), às 11h00

Grande Prêmio de Mônaco - domingo (7), à 10h00

ONDE ASSISTIR O GP DE MÔNACO? ONDE PASSA A CORRIDA DA F1?

O Grande Prêmio de Mônaco não terá transmissão na televisão aberta. A etapa será exibida na íntegra pelo SporTV, na TV fechada, e também pela plataforma F1 TV, no streaming, que fará a cobertura completa do fim de semana.