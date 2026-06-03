F1: Nova reunião da comissão define ajustes no regulamento de 2027

A reunião, sediada nos escritórios da FIA em Londres, foi a segunda do ano

F1 2026 (Andrej Ivanov / AFP)

A Comissão de Fórmula 1 realizou, na última terça-feira (2), uma reunião para discutir uma série de temas ligados ao futuro do campeonato. O encontro reuniu representantes da categoria.

A reunião, sediada nos escritórios da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) em Londres, foi a segunda do ano, a primeira ocorreu em fevereiro durante a pré-temporada, no Bahrein. Após as discussões, a entidade divulgou um comunicado com propostas de revisão dos regulamentos técnico e esportivo para a temporada de 2027.

Entre os principais pontos, está a confirmação de ajustes pontuais em componentes aerodinâmicos e na carroceria dos carros, que passarão por uma reformulação completa já em 2026. A ideia é refinar o desempenho dos novos modelos após o primeiro ano de utilização.

Outro destaque foi a aprovação de uma proposta para ampliar o período de testes de pré-temporada em 2027, que passaria de três para quatro dias, oferecendo mais tempo de preparação às equipes.

Também foram discutidas mudanças nas regras de Teste de Carros Anteriores (TPC), especialmente no que diz respeito aos locais permitidos para essas atividades. A proposta prevê restrições ao uso de circuitos que receberão etapas do campeonato no ano seguinte.

Todas as alterações ainda precisam passar pela aprovação formal do Conselho Mundial de Desporto Motorizado da FIA antes de entrarem em vigor.