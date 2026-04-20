FIA anuncia mudanças nas regras da F1 2026 após reclamações das equipes

Lando Norris, piloto da McLaren na F1 (Divulgação/McLaren)

A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) anunciou, nesta segunda-feira (20), uma série de mudanças no regulamento da Fórmula 1 (F1) para a temporada de 2026.

As mudanças foram definidas após reuniões entre a entidade, equipes, fabricantes de motores e a Formula One Management, durante a pausa forçada no calendário causada pelo cancelamento das etapas no Oriente Médio.

As alterações aprovadas pela FIA estão organizadas em quatro áreas principais: classificação, corrida, largada e condições de chuva.

O principal impacto está no gerenciamento de energia. A redução do limite de recarga de 8 megajoules (MJ) para 7MJ, somada ao aumento da potência do chamado “superclipping” para 350 kW, deve diminuir a necessidade de poupar bateria ao longo da volta.

Na prática, isso significa menos uso do “lift and coast” (técnica em que o piloto tira o pé antes da freada para economizar energia) e mais voltas feitas no limite. A tendência é de classificações mais rápidas e com menos variação de ritmo, algo que vinha sendo alvo de críticas nas primeiras corridas do ano.

Outro efeito esperado é a redução da perda de potência nas retas, deixando os carros mais consistentes durante toda a volta.

O “boost”, recurso usado principalmente em disputas diretas, também sofreu ajustes. A potência máxima foi limitada a 150 kW, o que deve evitar diferenças bruscas de desempenho entre carros. A ideia é tornar as ultrapassagens mais “naturais”, evitando situações como as registradas no início da temporada, quando ganhos repentinos de potência geraram manobras inesperadas e até riscos de acidente.

Já nas largadas, um dos pontos mais críticos neste início de campeonato, também passam por mudanças. Um novo sistema será capaz de identificar carros com baixa aceleração e ativar automaticamente o MGU-K para evitar que fiquem parados na pista.

Além disso, luzes de alerta serão acionadas para avisar os pilotos que vêm atrás, aumentando o tempo de reação e reduzindo riscos.

Em condições de pista molhada, as temperatura das mantas térmicas dos pneus intermediários aumentaram para melhorar a aderência logo na saída dos boxes.

Também haverá redução na entrega de energia do ERS (Energy Recovery System, conhecido como "coração híbrido" dos motores atuais), o que facilita o controle do carro em pistas escorregadias.

Já os sistemas de iluminação foram simplificados para garantir melhor visibilidade.

Conforme destacado em comunicado da FIA, as mudanças acordadas passarão a valer a partir do Grande Prêmio de Miami, com exceção das alterações nas largadas, que ainda serão testadas durante a etapa nos Estados Unidos antes de uma adoção definitiva, após análise e feedback das equipes e pilotos.

As propostas também ainda dependem de aprovação formal. O pacote será submetido a uma votação eletrônica do Conselho Mundial de Esporte a Motor da FIA, etapa final antes da implementação oficial das novas regras na temporada 2026.