Antonelli vence GP do Canadá de F1 e emenda 4ª vitória consecutiva
Kimi Antonelli se consolida na liderança do campeonato mundial; brasileiro Gabriel Bortoleto cruzou a linha de chegada na 13ª posição
Publicado: 24/05/2026 às 20:50
Antonelli aproveitou o abandono de seu companheiro de equipe, o britânico George Russell, para voar no circuito Gilles Villeneuve (Foto: GEOFF ROBINS / AFP)
O jovem piloto italiano Kimi Antonelli, da Mercedes, venceu o Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1 neste domingo (24), conquistando sua quarta vitória consecutiva e se consolidando na liderança no campeonato mundial.
Antonelli, de 19 anos, aproveitou o abandono de seu companheiro de equipe, o britânico George Russell, para voar no circuito Gilles Villeneuve, em Montreal, palco de um fim de semana tenso e marcado por desavenças entre os dois pilotos da Mercedes.
"Vamos continuar elevando o nível", disse o italiano, que é o primeiro piloto a conquistar suas quatro primeiras vitórias em Grandes Prêmios em corridas consecutivas.
O britânico Lewis Hamilton, da Ferrari, terminou em segundo e o holandês Max Verstappen, da Red Bull, completou o pódio.
O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi, largou em 12º e cruzou a linha de chegada na 13ª posição.
Antonelli vinha de vitórias na China, no Japão e em Miami. Ele só não venceu na Austrália, a primeira etapa da temporada, na qual Russel subiu no degrau mais alto do pódio.
O britânico, que venceu no Canadá no ano passado, abandonou a prova devido a uma falha mecânica. Segundo colocado na classificação geral, ele agora está 43 pontos atrás de Antonelli.
Disputa entre Russel e Antonelli
Russell largou da pole position e liderou boa parte da corrida. Ele passou 30 das 68 voltas trocando de posição com o italiano, e os dois inclusive chegaram a se tocar em alguns momentos.
"George andou muito rápido neste fim de semana", reconheceu depois Antonelli.
Os pilotos da Mercedes tiveram atritos durante o fim de semana, com repreensões públicas do chefe da equipe, Toto Wolff, na corrida de sprint de sábado, que terminou com a vitória re Russell.
Antonelli então o acusou de tê-lo empurrado para fora da pista em uma manobra que considerou "injusta".
Wolff conversou com ambos internamente, mas a competitividade de seus pilotos pareceu não diminuir no Canadá.
Até que, na 30ª volta, o carro de Russell foi direto para a grama e parou.
"De repente, tudo parou de funcionar. O motor morreu e todos os componentes eletrônicos pararam", disse o britânico.
"Não havia nada mais que eu pudesse fazer, mas estou extremamente chateado com o que aconteceu", acrescentou Russell, repetindo que "gostou" de batalhar com Antonelli na pista.
McLaren decepciona
Também não tiveram sorte o atual campeão mundial, o britânico Lando Norris, e seu companheiro de McLaren, o australiano Oscar Piastri.
Após assumir a liderança na largada, Norris foi chamado aos boxes para colocar pneus novos, antes de ser obrigado a fazer outro pit stop para fazer mais uma troca.
Na 39ª volta, o britânico parou na lateral da pista com uma possível falha na caixa de câmbio e encerrou sua corrida.
Piastri, por sua vez, não conseguiu imprimir ritmo e chegou apenas na 11ª posição.
A próxima etapa do Mundial de Fórmula 1 será o Grande Prêmio de Mônaco, no dia 7 de junho, em Monte Carlo.
Resultado do Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1:
1. Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 1:28:15.758
2. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) +10.768s
3. Max Verstappen (HOL/Red Bull) +11.276s
4. Charles Leclerc (MON/Ferrari) +44.151s
5. Isack Hadjar (FRA/Red Bull) +1 volta
6. Franco Colapinto (ARG/Alpine-Mercedes) +1 volta
7. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) +1 volta
8. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Mercedes) +1 volta
9. Carlos Sainz (ESP/Williams-Mercedes) +1 volta
10. Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) +1 volta
11. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) +2 voltas
12. Nico Hülkenberg (ALE/Audi) +2 voltas
13. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi) +2 voltas
14. Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) +2 voltas
15. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Honda) +4 voltas
16. Valtteri Bottas (FIN/Cadillac-Ferrari) +4 voltas
Abandonos:
George Russell (GBR/Mercedes)
Sergio Pérez (MEX/Cadillac-Ferrari)
Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Honda) (23)
Arvid Lindblad (GBR/Racing Bulls-Red Bull)
Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes)
Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes)