Antonelli vence GP do Canadá de F1 e emenda 4ª vitória consecutiva

Kimi Antonelli se consolida na liderança do campeonato mundial; brasileiro Gabriel Bortoleto cruzou a linha de chegada na 13ª posição

Antonelli aproveitou o abandono de seu companheiro de equipe, o britânico George Russell, para voar no circuito Gilles Villeneuve (Foto: GEOFF ROBINS / AFP)

O jovem piloto italiano Kimi Antonelli, da Mercedes, venceu o Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1 neste domingo (24), conquistando sua quarta vitória consecutiva e se consolidando na liderança no campeonato mundial.

Antonelli, de 19 anos, aproveitou o abandono de seu companheiro de equipe, o britânico George Russell, para voar no circuito Gilles Villeneuve, em Montreal, palco de um fim de semana tenso e marcado por desavenças entre os dois pilotos da Mercedes.

"Vamos continuar elevando o nível", disse o italiano, que é o primeiro piloto a conquistar suas quatro primeiras vitórias em Grandes Prêmios em corridas consecutivas.

O britânico Lewis Hamilton, da Ferrari, terminou em segundo e o holandês Max Verstappen, da Red Bull, completou o pódio.

O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi, largou em 12º e cruzou a linha de chegada na 13ª posição.

Antonelli vinha de vitórias na China, no Japão e em Miami. Ele só não venceu na Austrália, a primeira etapa da temporada, na qual Russel subiu no degrau mais alto do pódio.

O britânico, que venceu no Canadá no ano passado, abandonou a prova devido a uma falha mecânica. Segundo colocado na classificação geral, ele agora está 43 pontos atrás de Antonelli.



Disputa entre Russel e Antonelli

Russell largou da pole position e liderou boa parte da corrida. Ele passou 30 das 68 voltas trocando de posição com o italiano, e os dois inclusive chegaram a se tocar em alguns momentos.

"George andou muito rápido neste fim de semana", reconheceu depois Antonelli.

Os pilotos da Mercedes tiveram atritos durante o fim de semana, com repreensões públicas do chefe da equipe, Toto Wolff, na corrida de sprint de sábado, que terminou com a vitória re Russell.

Antonelli então o acusou de tê-lo empurrado para fora da pista em uma manobra que considerou "injusta".

Wolff conversou com ambos internamente, mas a competitividade de seus pilotos pareceu não diminuir no Canadá.

Até que, na 30ª volta, o carro de Russell foi direto para a grama e parou.

"De repente, tudo parou de funcionar. O motor morreu e todos os componentes eletrônicos pararam", disse o britânico.

"Não havia nada mais que eu pudesse fazer, mas estou extremamente chateado com o que aconteceu", acrescentou Russell, repetindo que "gostou" de batalhar com Antonelli na pista.

McLaren decepciona

Também não tiveram sorte o atual campeão mundial, o britânico Lando Norris, e seu companheiro de McLaren, o australiano Oscar Piastri.

Após assumir a liderança na largada, Norris foi chamado aos boxes para colocar pneus novos, antes de ser obrigado a fazer outro pit stop para fazer mais uma troca.

Na 39ª volta, o britânico parou na lateral da pista com uma possível falha na caixa de câmbio e encerrou sua corrida.

Piastri, por sua vez, não conseguiu imprimir ritmo e chegou apenas na 11ª posição.

A próxima etapa do Mundial de Fórmula 1 será o Grande Prêmio de Mônaco, no dia 7 de junho, em Monte Carlo.

Resultado do Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1:

1. Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 1:28:15.758

2. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) +10.768s

3. Max Verstappen (HOL/Red Bull) +11.276s

4. Charles Leclerc (MON/Ferrari) +44.151s

5. Isack Hadjar (FRA/Red Bull) +1 volta

6. Franco Colapinto (ARG/Alpine-Mercedes) +1 volta

7. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) +1 volta

8. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Mercedes) +1 volta

9. Carlos Sainz (ESP/Williams-Mercedes) +1 volta

10. Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) +1 volta

11. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) +2 voltas

12. Nico Hülkenberg (ALE/Audi) +2 voltas

13. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi) +2 voltas

14. Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) +2 voltas

15. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Honda) +4 voltas

16. Valtteri Bottas (FIN/Cadillac-Ferrari) +4 voltas



Abandonos:

George Russell (GBR/Mercedes)

Sergio Pérez (MEX/Cadillac-Ferrari)

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Honda) (23)

Arvid Lindblad (GBR/Racing Bulls-Red Bull)

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes)

Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes)