GP de Miami: Confira agenda completa, horários e onde assistir ao retorno da F1

Grande Prêmio de Fórmula 1 de Miami (CHANDAN KHANNA / AFP)

A Fórmula 1 (F1) retorna às pistas neste fim de semana com o Grande Prêmio (GP) de Miami, quarta etapa da temporada 2026. Além das atividades tradicionais, o circuito contará com o formato sprint. A etapa norte americana marca a volta de uma pausa que durou 29 dias, provocada pelo cancelamento das etapas no Oriente Médio.

A corrida será disputada em 57 voltas, totalizando mais de 300 quilômetros. O Autódromo Internacional de Miami, que recebe a F1 desde 2022, tem 5.412 metros de extensão, 19 curvas e combina setores mais travados com três retas.

A equipe Mercedes venceu as três primeiras corridas do ano e chega como favorita para a sequência da temporada. O italiano Andrea Kimi Antonelli desembarca nos Estados Unidos liderando o Mundial de pilotos com 72 pontos, seguido de perto pelo companheiro George Russell, que tem 63 pontos marcados.



Max Verstappen é o maior vencedor da prova, com dois triunfos. Na última temporada, o vencedor foi Oscar Piastri, após duelo com Lando Norris e George Russell.

Mudanças no Regulamento

Miami também chega sendo a primeira a contar com as mudanças no regulamento aprovadas pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA) no dia 20 de abril.

As alterações estão divididas em quatro áreas: classificação, corrida, largada e condições de chuva. O principal impacto está no gerenciamento de energia, com a redução da recarga de 8MJ para 7MJ e o aumento da potência do “superclipping” para 350 kW.

Na prática, os pilotos devem precisar poupar menos energia ao longo da volta, o que tende a deixar as disputas mais intensas e com ritmo mais constante.

Pensando justamente nessas mudanças, a FIA ampliou o primeiro treino livre do fim de semana. O TL1, única sessão de testes do fim de semana, terá 90 minutos de duração, 30 a mais que o habitual.

A decisão também levou em conta o longo período sem corridas e a necessidade de adaptação das equipes às novas configurações dos carros.

HORÁRIOS DO GP DE MIAMI DE F1:

Treino Livre 1 - sexta-feira (01): 13h (de Brasília)

Classificação Sprint - sexta-feira (01): 17h30 (de Brasília)

Corrida Sprint - sábado (02): 13h (de Brasília)

Classificação - sábado (02): 17h (de Brasília)

Grande Prêmio de Miami - domingo (03): 17h (de Brasília)

ONDE ASSISTIR O GP DE MIAMI? ONDE PASSA A CORRIDA DA F1?

O Grande Prêmio de Miami não terá transmissão na televisão aberta. A etapa será exibida na íntegra pelo SporTV, na TV fechada, e também pela plataforma F1 TV, no streaming, que fará a cobertura completa do fim de semana.