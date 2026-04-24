GP da Turquia retorna ao calendário da F1 em 2027 após acordo com governo

A corrida não era realizada pela categoria desde 2021

Circuito Istanbul Park, na Turquia (Divulgação/F1 )

A Fórmula 1 (F1) confirmou, nesta sexta-feira (24), o retorno do Grande Prêmio (GP) da Turquia ao calendário da competição a partir de 2027. O acordo foi firmado após dois anos de negociações entre a FIA, a categoria e o governo turco, garantindo a presença da etapa no Istanbul Park, em Instanbul, até 2031.

Com 5,33 km de extensão, o traçado de Istanbul Park se destaca pelas variações de elevação e pela exigência técnica.

O anúncio contou com a presença do presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdoan, do CEO da F1, Stefano Domenicali, e do presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem. A organização das provas ficará sob responsabilidade da Federação Turca de Automobilismo.

O Grande Prêmio da Turquia estreou no calendário em 2005, permanecendo até 2011. A etapa retornou temporariamente em 2020 e 2021 como substituta devido aos cancelamentos causados pela pandemia da covid-19.

O brasileiro Felipe Massa detém o recorde de vitórias no circuito, com três triunfos consecutivos entre 2006 e 2008 pela Scuderia Ferrari.

A última vez que o circuito foi disputado foi em 2021, com a vitória de Valtteri Bottas pela Mercedes-AMG Petronas Formula One Team. No entanto, sua passagem recente mais memorável foi em 2020, quando Lewis Hamilton conquistou seu sétimo título mundial, igualando o recorde de Michael Schumacher.

O retorno acontece em um momento de mudanças no regulamento e reformulação de toda a categoria. A etapa turca surge como possível substituta do Grande Prêmio da Holanda, cujo contrato com a categoria se encerra em breve.

Além da Turquia, a Fórmula 1 também terá o retorno do GP de Portugal em 2027.

O calendário da próxima temporada já conta com etapas confirmadas em países como Singapura, Estados Unidos, Brasil e Japão.