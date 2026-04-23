F1 2026: FIA amplia primeiro treino livre em Miami após mudanças no regulamento

F1 2026 (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)

A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) anunciou a ampliação em 30 minutos do primeiro treino livre 1 do GP de Miami, no dia 1º de maio. Com isso, o TL1, única sessão de treinamento do fim de semana, será realizado com 90 minutos de duração, enquanto as demais atividades do fim de semana, tanto da F1 quanto da F2, também sofrerão ajustes de horário para acomodar a mudança.

O fim de semana em Miami contará com corrida sprint, o que, segundo a federação, foi um fator determinante para o aumento já que ao contrário das etapas tradicionais, que possuem três treinos livres, as rodadas sprint têm apenas uma sessão teste.

"Após consulta com todas as partes interessadas, foi acordado que o Treino Livre 1 (TL1) no Grande Prêmio de Miami será estendido para 90 minutos. Como resultado, a sessão agora será realizada das 12h às 13h30 no horário local. Todas as outras sessões de pista planejadas antes do TL1 também serão antecipadas em 30 minutos", informou a entidade através das redes sociais.

De acordo com a FIA, a medida também considera o longo intervalo sem corridas, provocado pelo cancelamento das etapas do Bahrein e da Arábia Saudita e foi tomada para dar mais tempo de adaptação às equipes após as mudanças no regulamento da temporada 2026.

As alterações de regras aprovadas, que envolvem mudanças na classificação, corrida, largadas e condições de chuva, começaram a valer justamente a partir de Miami. Entre os principais pontos estão a redução da recarga de energia e o aumento da potência do sistema elétrico, mudanças que impactam diretamente o comportamento dos carros.

Com as três primeiras etapas já realizadas, o campeonato tem sido marcado pelo domínio da Mercedes. O jovem Andrea Kimi Antonelli, com 72 pontos, lidera o Mundial de pilotos, seguido de perto pelo companheiro George Russell que tem 63 pontos marcados. A equipe alemã venceu as três primeiras corridas do ano e chega como favorita para a sequência da temporada.

Na sequência, a Scuderia Ferrari ocupa o terceiro e quarto lugares com Charles Leclerc, que tem 49 pontos, e Lewis Hamilton, com 41, ainda próximos na disputa.

O brasileiro Gabriel Bortoleto aparece na 13ª colocação, com apenas dois pontos conquistados.