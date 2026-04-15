Após título, Norris é eleito uma das 100 personalidades mais influentes do mundo pela revista 'Time'

Campeão da Fórmula 1 em 2025, o piloto da McLaren é o único representante da categoria a aparecer na lista deste ano.

Lando Norris, piloto da McLaren ( AFP)

Campeão da Fórmula 1 em 2025, o piloto britânico Lando Norris foi incluído na lista das 100 pessoas mais influentes do mundo em 2026, divulgada pela Time nesta terça-feira (15).

O reconhecimento vem após a temporada que Norris conquistou seu primeiro título mundial em uma disputa acirrada com Max Verstappen. Com a conquista, decidida apenas na etapa final, em Abu Dhabi, o britânico se tornou o 35º campeão da história da Fórmula 1.

Norris é o único representante da categoria a aparecer na lista deste deste ano e teve seu perfil escrito pela empresária e socialite Paris Hilton, que conheceu o piloto da McLaren durante o GP de Miami de 2024.

Ela destacou não apenas o talento do piloto, mas também suas características fora das pistas. "Ele é obviamente incrivelmente talentoso, mas o que realmente o destaca é a sua gentileza, autenticidade e humildade. Mesmo com toda a pressão dos holofotes, ele se mantém com os pés no chão, o que é raro. Vê-lo se tornar campeão mundial em 2025 foi simplesmente incrível”, afirmou.

A última vez que um nome da Fórmula 1 apareceu na seleção da Time havia sido em 2024, com o piloto holandês Max Verstappen.

Lando Norris estreou na Fórmula 1 na temporada de 2019 e teve sua primeira vitória cinco temporadas depois, no GP de Miami de 2024.

Campeonato

No campeonato atual, Norris está na quinta colocação com 25 pontos marcados.

O italiano Andrea Kimi Antonelli lidera com 72 pontos e completando a dobradinha da equipe Mercedes George Russell aparece na segunda colocação, com 63 pontos

A Scuderia Ferrari ocupa o terceiro e quarto lugares com Charles Leclerc, que tem 49 pontos, e Lewis Hamilton, com 41.

Gabriel Bortoleto aparece na 13ª colocação, com apenas dois pontos conquistados.

Calendário F1 2026

A Fórmula 1 retorna no dia 3 de maio, com o Grande Prêmio de Miami.

A pausa no calendário é uma consequência direta da guerra entre Estados Unidos e Irã que tem afetado os países do Oriente Médio.

A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) confirmou o cancelamento das etapas do Bahrein e da Arábia Saudita das Fórmulas 1, 2 e 3, sem reposição no calendário.

Com isso, a temporada 2026 passa a ter 22 corridas, e o mês de abril ficará sem provas.