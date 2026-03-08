George Russell confirma favoritismo e vence GP da Austrália; Bortoleto pontua
Pódio foi completado por Kimi Antonelli e Charles Leclerc
Publicado: 08/03/2026 às 03:10
George Russell vence o GP da Austrália 2026 ( WILLIAM WEST / AFP)
O britânico George Russell vence o GP da Austrália de Fórmula 1 na madrugada deste domingo (8). O piloto, que largou na primeira posição, dominou grande parte da prova e contou com seu companheiro de equipe, Kimi Antonelli, para completar a dobradinha da equipe Mercedes no primeiro pódio da temporada. O brasileiro Gabriel Bortoleto fez uma corrida consistente e terminou na nona posição.
No inicio da corrida Russel e Charles Leclerc disputaram acirradamente a primeira posição. Com seis trocas de liderança em apenas oito voltas, o piloto de número 63 contou com a estratégia de parada na primeira bandeira amarela para recuperar a dianteira.
Bortoleto, que largou na 10ª colocação, fez apenas uma parada no pit-stop e conseguiu terminar o Grande Prêmio na nona colocação após ultrapassar os franceses Esteban Ocon, da Haas, e Pierre Gasly, da Alpine. Nas últimas voltas, o brasileiro chegou a se aproximar do estreante Arvid Lindblad, mas não conseguiu efetuar uma manobra de ultrapassagem. Com esse resultado, Gabriel soma 2 pontos no campeonato de pilotos.
O piloto da casa, Oscar Piastri, abandonou a corrida antes mesmo do inicio da prova após batida durante a volta de reconhecimento.
Confira abaixo o resultado final:
1. George Russell (Mercedes)
2. Kimi Antonelli (Mercedes)
3. Charles Leclerc (Ferrari)
4. Lewis Hamilton (Ferrari)
5. Lando Norris (McLaren)
6. Max Verstappen (Red Bull Racing)
7. Oliver Bearman (Haas)
8. Arvid Lindblad (Racing Bulls)
9. Gabriel Bortoleto (Audi)
10. Pierre Gasly (Alpine)
11. Esteban Ocon (Haas)
12. Alexander Albon (Williams)
13. Liam Lawson (Racing Bulls)
14. Franco Colapinto (Alpine)
15. Carlos Sainz (Williams)
16. Sergio Perez (Cadillac)
17. Lance Stroll (Aston Martin)
18. Fernando Alonso (Aston Martin) - Não finalizou
19. Valtteri Bottas (Cadillac) - Não finalizou
20. Isack Hadjar (Red Bull Racing) - Não finalizou
21. Oscar Piastri (McLaren) - Não finalizou
22. Nico Hulkenberg (Audi) - Não finalizou