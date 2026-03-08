diariodepernambuco.com.br
Automobilismo
F2

Pernambucano Rafael Câmara conquista primeiro pódio na Fórmula 2 com segundo lugar na Austrália

O búlgaro Nikola Tsolov foi o grande vencedor e Laurens Van Hoepen completou o pódio no circuito de Albert Park

Lara Duarte

Publicado: 08/03/2026 às 01:07

Rafael Câmara conquistou seu primeiro pódio na Fórmula 2 no GP da Austrália /Martin KEEP / AFP

O pernambucano Rafael Câmara conquistou, na noite deste sábado (7), seu primeiro pódio na Fórmula 2 após terminar a corrida principal da Austrália na segunda posição. O búlgaro Nikola Tsolov foi o grande vencedor e Laurens Van Hoepen completou o pódio no circuito de Albert Park.

Largando em sexto lugar, Câmara se beneficiou dos problemas enfrentados por alguns rivais durante a prova. Martinius Stenshorne e Alexander Dunne se envolveram em um toque na volta inicial da disputa e abandonaram a corrida. Já o pole position Dino Beganovic sofreu uma quebra no motor.

Durante a disputa, o atual campeão da Fórmula 3 ainda ultrapassou o argentino Nico Varrone para assegurar a segunda colocação e somar 18 pontos.

Outro brasileiro no grid, Enzo “Emmo” Fittipaldi, largou na 18ª posição e terminou a corrida em 15º lugar sem marcar pontos.

Na classificação geral dos pilotos, o pernambucano estreante da Invicta Racing é o segundo colocado. Com a corrida principal concluída, a Fórmula 2 encerra o fim de semana na Austrália e volta às pistas entre 10 e 12 de abril, na etapa do Bahrein.

Sprint

Na corrida sprint, disputada anteriormente no fim de semana, Câmara largou em quinto, mas terminou em 11º lugar após perder posições na relargada depois de um safety car. A vitória ficou com o paraguaio Joshua Dürksen, companheiro de equipe de Câmara na Invicta.


 

