Formula 1 lança abertura para transmissões da temporada 2026

Com 22 pilotos no grid, o vídeo passa também destacar nova aerodinâmica dos carros.

Formula 1 lança abertura das transmissões para temporada 2026 (Reprodução/F1)

A Fórmula 1 divulgou, nesta quinta-feira (5), o vídeo oficial da vinheta de abertura para a temporada 2026.

Agora com 22 pilotos no grid, o vídeo segue a mesma estética de anos anteriores com a apresentação dos corredores, mas passa a destacar a nova aerodinâmica dos carros.

O brasileiro Gabriel Bortoleto e seu companheiro da equipe Audi, Nico Hulkenberg, são a terceira dupla a aparecer, vindo depois dos pilotos Valtteri Bottas e Sergio Pérez, da Cadillac, e da dupla francesa da Alpine, Franco Colapinto e Pierre Gasly.

A ordem de aparição é determinada pela na ordem final do campeonato de construtores de 2025.