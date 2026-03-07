diariodepernambuco.com.br
Automobilismo
classificação

George Russell conquista primeira pole position do ano no GP da Austrália

Andrea Kimi Antonelli, também da Mercedes, fecha primeira fila

Lara Duarte

Publicado: 07/03/2026 às 03:38

Seguir no Google News Seguir

Piloto da Mercedes, George Russell / Paul Crock / AFP

Piloto da Mercedes, George Russell ( Paul Crock / AFP)

Em uma sessão marcada por bandeiras vermelhas, George Russell, piloto da Mercedes, conquistou, neste sábado (7), a pole position para o GP da Austrália, primeira corrida da temporada 2026 da Fórmula 1.

A equipe alemã dominou a classificação e garantiu a primeira fila completa, com Andrea Kimi Antonelli largando ao lado do britânico. Isack Hadjar, da Red Bull, ficou com o terceiro melhor tempo e completa o top 3.

O brasileiro Gabriel Bortoleto, que corre com a equipe Audi, conseguiu avançar ao Q3, mas enfrentou problemas em seu carro durante a fase decisiva da classificação. Após receber ajuda externa para retornar aos boxes, o piloto não pôde voltar à pista e largará na décima posição.

Outro destaque da sessão foi Arvid Lindblad, único piloto estreante da temporada, que também avançou ao Q3 e garantiu a oitava posição no grid.

Grid completo

  1. George Russell 
  2. Andrea Kimi Antonelli
  3. Isack Hadjar
  4. Charles Leclerc
  5. Oscar Piastri
  6. Lando Norris
  7. Lewis Hamilton
  8. Liam Lawson
  9. Arvid Lindblad
  10. Gabriel Bortoleto
  11. Nico Hulkenberg
  12. Oliver Bearman
  13. Esteban Ocon
  14. Pierre Gasly
  15. Alex Albon
  16. Franco Colapinto
  17. Fernando Alonso
  18. Sergio Pérez
  19. Valtteri Bottas
  20. Max Verstappen
  21. Carlos Sainz
  22. Lance Stroll

Horário e onde assistir o GP da Austrália 2026
No horário de Brasília, o GP da Austrália será realizado na madrugada de sábado (7) para domingo (8) às 1h.

A corrida terá transmissão da TV Globo, na televisão aberta, do SporTV para os canais fechados, e do Globoplay e da F1TV, no streaming.

1 , automobilismo , f1 , Fórmula , gp da australia
Mais de Automobilismo
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
WhatsApp DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP