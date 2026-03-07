George Russell conquista primeira pole position do ano no GP da Austrália
Andrea Kimi Antonelli, também da Mercedes, fecha primeira fila
Publicado: 07/03/2026 às 03:38
Piloto da Mercedes, George Russell ( Paul Crock / AFP)
Em uma sessão marcada por bandeiras vermelhas, George Russell, piloto da Mercedes, conquistou, neste sábado (7), a pole position para o GP da Austrália, primeira corrida da temporada 2026 da Fórmula 1.
A equipe alemã dominou a classificação e garantiu a primeira fila completa, com Andrea Kimi Antonelli largando ao lado do britânico. Isack Hadjar, da Red Bull, ficou com o terceiro melhor tempo e completa o top 3.
O brasileiro Gabriel Bortoleto, que corre com a equipe Audi, conseguiu avançar ao Q3, mas enfrentou problemas em seu carro durante a fase decisiva da classificação. Após receber ajuda externa para retornar aos boxes, o piloto não pôde voltar à pista e largará na décima posição.
Outro destaque da sessão foi Arvid Lindblad, único piloto estreante da temporada, que também avançou ao Q3 e garantiu a oitava posição no grid.
Grid completo
- George Russell
- Andrea Kimi Antonelli
- Isack Hadjar
- Charles Leclerc
- Oscar Piastri
- Lando Norris
- Lewis Hamilton
- Liam Lawson
- Arvid Lindblad
- Gabriel Bortoleto
- Nico Hulkenberg
- Oliver Bearman
- Esteban Ocon
- Pierre Gasly
- Alex Albon
- Franco Colapinto
- Fernando Alonso
- Sergio Pérez
- Valtteri Bottas
- Max Verstappen
- Carlos Sainz
- Lance Stroll
Horário e onde assistir o GP da Austrália 2026
No horário de Brasília, o GP da Austrália será realizado na madrugada de sábado (7) para domingo (8) às 1h.
A corrida terá transmissão da TV Globo, na televisão aberta, do SporTV para os canais fechados, e do Globoplay e da F1TV, no streaming.