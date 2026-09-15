Emmy 2026: veja a lista dos principais ganhadores
"O Segredo de Widow's Bay" encerrou a premiação com a impressionante marca de 14 Emmys
Publicado: 15/09/2026 às 07:09
A série da AppleTV "Widow's Bay", que narra a história de uma ilha no leste dos Estados Unidos, levou 14 estatuetas nas categorias de comédia. (PATRICK T. FALLON /AFP)
Considerada o 'Oscar da TV', a 78ª edição do Prêmio Emmy aconteceu na segunda-feira (14) no Peacock Theater, em Los Angeles, Estados Unidos. "O Segredo de Widow's Bay" encerrou a noite com a impressionante marca de 14 Emmys, o que a torna a comédia mais premiada em um único ano. "The Pitt" repetiu o prêmio de melhor série dramática e "DTF St. Louis" ganhou como melhor série limitada.
Confira a lista completa a seguir:
- MELHOR SÉRIE DRAMÁTICA: "The Pitt"
- MELHOR SÉRIE DE COMÉDIA: "O Segredo de Widow's Bay"
- MELHOR SÉRIE LIMITADA: "DTF St. Louis"
- MELHOR ATOR EM SÉRIE DRAMÁTICA: Noah Wyle, "The Pitt"
- MELHOR ATRIZ EM SÉRIE DRAMÁTICA: Rhea Seehorn, "Pluribus"
- MELHOR ATOR EM SÉRIE DE COMÉDIA: Matthew Rhys, "O Segredo de Widow's Bay"
- MELHOR ATRIZ EM SÉRIE DE COMÉDIA: Jean Smart, "Hacks"
- MELHOR ATOR EM SÉRIE LIMITADA: Matthew Rhys, "O Monstro em Mim"
- MELHOR ATRIZ EM SÉRIE LIMITADA: Sally Field, "Criaturas Extraordinariamente Brilhantes"
- MELHOR ATOR COADJUVANTE EM SÉRIE DRAMÁTICA: Tom Pelphrey, "Task: Unidade especial"
- MELHOR ATRIZ COADJUVANTE EM SÉRIE DRAMÁTICA: Allison Janney, "A Diplomata"
- MELHOR ATOR COADJUVANTE EM SÉRIE DE COMÉDIA: Stephen Root, "O Segredo de Widow's Bay"
- MELHOR ATRIZ COADJUVANTE EM SÉRIE DE COMÉDIA: Kate O'Flynn, "O Segredo de Widow's Bay"
Miguel Gandelman faz história e vence categoria inédita para o Brasil
No dia 5 de setembro, o carioca Miguel Gandelman ganhou o Emmy de 'Melhor Direção Musical' no show de Bad Bunny no intervalo do Super Bowl, que aconteceu em 8 de fevereiro deste ano.
Não há registro de outro brasileiro que tenha vencido a premiação nesta categoria. O pré-evento que premiou Miguel aconteceu também nos EUA e premiou a parte técnica e outras categorias menos conhecidas.