Hayden Panettiere pode ter morrido por ingestão de opioide contaminado com fentanil, diz TMZ

A atriz e cantora norte-americana Hayden Panettiere (Reprodução/Redes sociais)

A causa da morte de Hayden Panettiere teria sido a ingestão de oxicodona contaminada com fentanil, segundo fontes próximas à investigação ouvidas pelo site TMZ.

O veículo relata que Panettiere teria consumido drogas durante um voo de Los Angeles a Carolina do Sul. Autoridades acreditam que ela tenha ingerido um comprimido de oxicodona alterado com fentanil no dia de sua morte.

Ainda, segundo o TMZ, a polícia local estaria estudando a ligação entre a atriz e o traficante de drogas que lhe fornecia as substâncias. O caso é investigado também pela DEA, a agência antidrogas americana.

Panettiere morreu em 16 de agosto, e foi encontrada inconsciente em uma residência na cidade de Greenville, nos Estados Unidos. A atriz e seu namorado estavam hospedados juntos, e ele deu a ela o medicamento Narcan - que atua na reversão de efeitos de uma overdose por opioides - ao encontrá-la inconsciente.

Apesar das informações divulgados pelo TMZ, as autoridades norte-americanas ainda não se pronunciaram oficialmente sobre a causa da morte.