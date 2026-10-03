Em carreata na Zona Norte do Recife, João Campos promete zerar IPVA de motos até 180 cc
No último dia antes do primeiro turno das Eleições 2026, Campos passou por bairros da Zona Norte do Recife e do município vizinho de Olinda
Publicado: 03/10/2026 às 14:57
No último dia antes do primeiro turno das Eleições 2026, o candidato ao Governo de Pernambuco, João Campos, comandou uma carreata neste sábado (3), percorrendo bairros da Zona Norte do Recife. (Weslly Gomes/DP Foto)
No último dia antes do primeiro turno das Eleições 2026, o candidato ao Governo de Pernambuco, João Campos, comandou uma extensa carreata neste sábado (3), percorrendo bairros da Zona Norte do Recife e do município vizinho de Olinda. Com concentração no Córrego do Jenipapo, localizado no bairro da Guabiraba, no Recife, o ato político reuniu uma ampla comitiva de aliados e postulantes aos cargos proporcionais.
O socialista esteve ao lado do seu candidato a vice Carlos Costa (Republicanos) e de lideranças da Frente Popular de Pernambuco, como candidata ao Senado Marília Arraes e o senador Humberto Costa, além do prefeito do Recife Victor Marques (PCdoB).
Sem realizar discursos longos nos pontos de parada, uma das principais propostas destacadas pelo candidato durante a mobilização foi a reafirmação da isenção fiscal para proprietários de motocicletas de até 180 cc. "Vamos dar a chave do Palácio do Campo das Princesas ao povo de Pernambuco", disse Campos durante o ato.