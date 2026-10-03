25 vagas, 392 candidatos: veja as apostas dos partidos para deputados federais em Pernambuco

Bancada de Pernambuco será definida entre centenas de candidatos na eleição deste domingo

Pernambuco tem 25 cadeiras na Câmara dos Deputados (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Pernambuco terá 25 vagas em disputa para deputado federal nas eleições deste domingo (4), mas a corrida envolve 392 registros de candidatura para o cargo, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Diante da disputa, partidos vêm concentrando esforços em nomes considerados prioritários para a formação da bancada pernambucana na Câmara. O Diario de Pernambuco apurou as principais apostas de partidos como PT, PSB, MDB, PSOL, PP, PL e PSD.

O grupo reúne políticos com diferentes trajetórias eleitorais e entre eles estão seis atuais deputados federais que disputam a renovação do mandato, como Iza Arruda (MDB), Clarissa Tércio e Lula da Fonte (PP), Coronel Meira (PL), Fernando Monteiro e Guilherme Uchoa (PSD). A Câmara registra os seis como titulares em exercício na legislatura 2023-2027.

A eleição para a Câmara é proporcional e os votos são distribuídos entre partidos e federações, que concorrem às 25 cadeiras destinadas ao estado. O eleitor escolhe apenas um candidato para deputado federal.

PSD



O partido da governadora e candidata à reeleição, Raquel Lyra, tem os deputados federais Fernando Monteiro e Guilherme Uchoa Júnior como nomes que também tentam se reeleger. Além deles, outros nomes estão bem cotados, de acordo com a legenda, como o ex-secretário de Meio Ambiente de Pernambuco, Daniel Coelho e a deputada estadual líder governista na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), Socorro Pimentel.

Outras apostas do partido, conforme apurou o jornal, são a ex-prefeita de Ipojuca, Célia Sales e o policial militar Sargento Almeida.

PSB

Para a Câmara dos Deputados, o PSB em Pernambuco conta com nomes como Pedro Campos, irmão do candidato a governador João Campos; Andreza Romero, que também tenta a reeleição; e Felipe Carreras, deputado federal desde 2014.

PT

Em Pernambuco, o PT espera eleger pelo menos um de seus candidatos ao cargo de deputado federal. No estado, aparecem em destaque a deputada estadual Rosa Amorim, a vereadora do Recife Liana Cirne e Fernando Ferro, que já ocupou o cargo na Câmara por cinco mandatos.

MDB

Entre os partidos mapeados, o MDB atualmente só é representado por Iza Arruda na Câmara. A reportagem apurou que além dela, que busca reeleição, outros sete nomes aparecem como cotados pelo partido.

Entre eles estão os vereadores do Recife Samuel Salazar e Tadeu Calheiros; o ex-prefeito e a vereadora de Carpina, Joaquim Lapa e Cássia do Moinho; o vereador e presidente da Câmara de Arcoverde, Luciano Pacheco; o ex-prefeito de Paulista, Yves Ribeiro; e Cristiane Moneta, liderança na política de Abreu e Lima.

PSOL

O PSOL tem como nomes para os cargos de deputado estadual o militante e historiador Jones Manoel; a presidente do partido em Caruaru, Michelle Santos; e o Professor Jerônimo Galvão, que já concorreu a uma vaga de vereador.

PP

O PP aparece com Clarissa Tércio, Lula da Fonte e a Missionária Michele Collins, integrantes da atual bancada pernambucana na Câmara e candidatos à reeleição.

Clarissa Tércio exerce mandato federal desde 2023 pelo PP, assim como Michele Collins. Lula da Fonte também é titular pelo partido na atual legislatura e ocupa, desde 2025, o cargo de segundo-secretário da Mesa Diretora da Câmara.

A legenda, portanto, aposta em nomes que já possuem mandato federal e buscam permanecer na Câmara a partir de 2027.

PL

O PL reúne candidatos como Anderson Ferreira, Coronel Meira, Medina, Izabel Urquisa e Lívia Álvaro.

A estratégia da legenda, segundo o levantamento realizado pela reportagem, trabalha com a possibilidade de eleger de dois a três deputados federais. Coronel Meira é o atual deputado federal do grupo e busca a reeleição. Ele exerce mandato na Câmara desde 2023.

Anderson Ferreira, que já ocupou uma cadeira na Câmara em legislaturas anteriores, também retorna à disputa pelo cargo. Medida é vereador do Recife, Izabel Urquiza é servidora pública, enquanto Lívia Álvaro tem passagem como profissional na Polícia Civil.