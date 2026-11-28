O Ministério da Fazenda prorrogou por mais 30 dias a subvenção ao diesel, mantendo o subsídio de R$ 2,12 por litro. A medida foi estabelecida em portaria assinada pelo ministro Dario Durigan e começa a valer neste sábado (28), data em que se encerraria a vigência da medida provisória que estabelecia parte do benefício.

A renovação evita a interrupção do subsídio, que seria encerrado sem a publicação da nova portaria. Segundo a Fazenda, a decisão foi motivada pela volatilidade dos preços internacionais do petróleo e dos combustíveis.

Com a prorrogação, o valor da subvenção permanece em R$ 2,12 por litro durante os próximos 30 dias.

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