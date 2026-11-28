O Ibovespa encerrou a semana com alta acumulada de 6,13%, aos 176.573,35 pontos, enquanto o dólar recuou 7,07% no período e fechou esta sexta-feira (27/11) cotado a R$ 5,5156. A queda da moeda norte-americana foi a maior para uma semana desde outubro de 2008, no auge da crise financeira global. Já o principal índice da bolsa brasileira teve o melhor desempenho semanal desde o primeiro turno das eleições presidenciais.

O movimento foi impulsionado pela confirmação de Luiz Carlos Trabuco Cappi, presidente do conselho de administração do Bradesco, para o comando do Ministério da Fazenda a partir de 2027, e pelo avanço da agenda de ajuste fiscal do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O mercado interpretou a escolha como sinal de previsibilidade na política econômica e de compromisso com o controle das contas públicas.

Foram cinco pregões seguidos de queda do dólar. Na segunda-feira (23/11), a moeda chegou a encostar em R$ 6 durante o pregão. Nesta sexta, recuou 3,97% e chegou a ser negociada abaixo de R$ 5,50 pela manhã, com mínima de R$ 5,4793 por volta das 10h.

Na bolsa, a alta da semana se concentrou na quinta-feira (26/11), quando o Ibovespa saltou 6,07% e encerrou aos 176.799,84 pontos, na maior valorização diária desde o primeiro turno. Nesta sexta, o índice chegou a 183.625,66 pontos nos primeiros minutos de pregão, mas devolveu mais de 7 mil pontos ao longo do dia e fechou em leve queda de 0,13%, pressionado pela realização de lucros e pelas ações da Petrobras e da Vale.

Antes da arrancada, o índice havia caído 0,95% na segunda e 0,43% na terça. A virada começou na quarta-feira (25/11), com alta de 1,58%, aos 166.684,61 pontos, interrompendo uma sequência de quatro pregões negativos.

A especulação em torno do nome de Trabuco ganhou força na quarta-feira, com a repercussão de uma reunião fora da agenda entre o executivo e presidente. Na quinta, os dois voltaram a se encontrar no Palácio da Alvorada, no início da noite, quando Trabuco aceitou o convite para assumir a pasta.

A confirmação, divulgada pelo Palácio do Planalto, saiu depois do fechamento do mercado à vista de câmbio, que já havia recuado 1,26%, a R$ 5,7435. Na sequência, o dólar futuro para dezembro despencou, movimento que se refletiu no pregão desta sexta. Na manhã de quinta, a B3 já havia ampliado os limites de oscilação diária dos contratos futuros de dólar.

O alívio veio depois de semanas de pressão sobre os ativos brasileiros. Desde a reeleição de Lula, em outubro, investidores cobravam sinais concretos de compromisso com as contas públicas. O dólar subiu 5,20% em outubro e, mesmo com o tombo desta semana, ainda acumula alta de 1,31% em novembro. O Ibovespa, por sua vez, recua 5,24% no quarto trimestre.

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