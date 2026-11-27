No extremo oposto, as famílias com renda acima de 25 salários mínimos representam somente 2,6% da população brasileira, mas concentram 19,1% dos recursos.

A concentração dos rendimentos no Brasil é uma das principais constatações da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) 2024-2025, divulgada nesta sexta-feira (27) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os dados mostram que as famílias com renda de até dois salários mínimos representam mais de um quinto da população do país (21,7%). No entanto, elas se apropriam de apenas 4,7% do rendimento total e da variação patrimonial nacional.

Considerando todas as famílias que ganham até seis salários mínimos, o grupo representa 70,2% da população brasileira e se apropria de apenas 33,7% do rendimento total e da variação patrimonial mensal familiar.

“Essa grande diferença na apropriação já mostra que o país tem um elevado grau de desigualdade”, afirma o pesquisador do IBGE Leonardo Santos de Oliveira.

Há também desigualdade regional. O Nordeste, por exemplo, responde por 26,2% das famílias brasileiras, mas se apropria de apenas 17,8% dos rendimentos. O Norte tem 7,4% das famílias e recebe 6,3% dos recursos.

Por outro lado, o Sudeste, que reúne 43,2% das famílias, apropria-se de 50,1% dos rendimentos. O mesmo ocorre no Sul, que tem 15,3% das famílias e 17,1% dos rendimentos, e no Centro-Oeste, que concentra 7,9% das famílias e 8,7% dos recursos.

Origem dos rendimentos

A POF 2024-2025 também detalha os valores dos rendimentos das famílias e a origem desses recursos no período de realização da pesquisa. Segundo o levantamento, o rendimento total e a variação patrimonial das famílias no país ficaram, em média, em R$ 9.255,53.

Desse total, R$ 7.051,57 correspondem a rendimentos monetários; R$ 1.663,38, a rendimentos não monetários; e R$ 540,57, à variação patrimonial.

De acordo com o IBGE, o rendimento não monetário é o montante que seria necessário para adquirir bens e serviços no mercado, caso não tivessem sido obtidos de outra forma (como doações, produção própria ou acesso gratuito por meio de serviços públicos).

Já a variação patrimonial compreende os recursos obtidos com a venda de ativos, empréstimos, investimentos financeiros ou heranças, por exemplo.

Do total do rendimento, 76,2% são monetários, dos quais 58,9% provêm do trabalho; 15,4%, de transferências (como aposentadorias, pensões, programas sociais públicos ou mesadas); e 1,1%, de aluguéis. Os rendimentos não monetários respondem por 18%, e a variação patrimonial, por 5,8%.

Entre os rendimentos do trabalho, 68,9% são apropriados por empregados, 21,8% por trabalhadores por conta própria e 9,2% por empregadores.

No caso dos rendimentos de transferência, 53,6% vêm de aposentadorias e pensões do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS); 20,4%, de outros fundos de previdência pública; 2,4%, de aposentadorias ou pensões privadas; 14%, de programas sociais federais; 4,6%, de pensão alimentícia, mesada ou doação; e 5,1%, de outras fontes.

Entre as famílias com renda de até dois salários mínimos, 66,7% dos recursos são rendimentos monetários, 32,2% são não monetários e 1% representa variação patrimonial. O rendimento do trabalho equivale a 33,2% do total, enquanto as transferências respondem por 32,7%.

Já entre aquelas com renda acima de 25 salários mínimos, o rendimento monetário representa 76,9%; o não monetário, 7,3%; e a variação patrimonial, 15,7%. O rendimento do trabalho responde por 67% do total, e as transferências, por 7%.

Na comparação com a edição de 2017-2018, os rendimentos monetários, que representavam 74,2%, passaram a ter maior participação em 2024-2025 (76,2%). As transferências, por outro lado, recuaram de 18,2% para 15,4%.