Números continuam indicando que o Aeroporto Internacional do Recife deverá encerrar 2026, pela primeira vez, acima da marca de 10 milhões de passageiros

Aeroporto Internacional do Recife (Rafael Vieira/DP Foto)

Com dados da concessionária Aena, o aeroporto dos Guararapes movimentou 8,38 milhões de passageiros entre janeiro e outubro de 2026, crescimento de 2,3% em relação ao mesmo período do ano anterior. Em outubro, foram registrados 896.421 passageiros, resultado também 2,3% superior ao observado em outubro de 2025.

Dessa maneira, os números continuam indicando que o Aeroporto Internacional do Recife deverá encerrar 2026, pela primeira vez, acima da marca de 10 milhões de passageiros, consolidando-se como o principal mercado aéreo do Norte-Nordeste brasileiro.

Já com dados da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, as companhias aéreas programaram para novembro e dezembro de 2026 cerca de 1,02 milhão de assentos de ida. Considerando ida e volta, são aproximadamente 2,05 milhões de assentos disponíveis nos dois meses finais do ano (1,85% mais que em 2025).

Utilizando uma taxa de ocupação média de 84% (média de 2026 do aeroporto), o resultado estimado é de aproximadamente 1,72 milhão de passageiros em novembro e dezembro.

Somado ao acumulado já registrado pela Aena até outubro, Recife chegaria a aproximadamente 10,1 milhões de passageiros em 2026.

Market Share em Assentos (Ida + Volta) - Recife 2026



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Ao contrário de outros períodos da história recente da aviação brasileira, Recife não está crescendo impulsionado por uma expansão explosiva de capacidade. O aumento da oferta de assentos entre 2025 e 2026 de cerca de 2,4%, mais comedido, é sobretudo marcada pela redução de assentos da Azul em 3,7%.

O resultado também reforça a posição estratégica do aeroporto pernambucano. Recife permanece como o principal centro de conexões da Azul no Nordeste, mantém forte presença da LATAM e da GOL e segue ampliando sua conectividade internacional. Além disso, a área de influência do terminal ultrapassa as fronteiras de Pernambuco, atraindo passageiros da Paraíba, Alagoas, Rio Grande do Norte.

Evolução dos Assentos por Companhia



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10 milhões de passageiros

A provável superação dos 10 milhões de passageiros coloca Recife em um grupo bastante restrito de aeroportos brasileiros. Será o único do Norte-Nordeste a sustentar movimentações anuais nesse patamar.



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O mais interessante é que os números sugerem que este não será um pico isolado. A base atual de demanda, aliada à expansão gradual da malha aérea e ao fortalecimento do turismo regional, indica que Recife dá sinais de construir uma trajetória de crescimento sustentável para 2027.

Análises preliminares de dados da ANAC mostram crescimento em assentos no 1º semestre do próximo ano em 4%.

E o Brasil? A aviação nacional também está crescendo?

Os números de Recife são impressionantes, e os dados gerais indicam que o crescimento ocorre também no país.

O transporte aéreo brasileiro movimentou 99,6 milhões de passageiros entre janeiro e setembro de 2026, alta de 4,3% em comparação com o mesmo período do ano passado. O crescimento da demanda reforça a necessidade de ampliar e modernizar a infraestrutura aeroportuária, incluindo os terminais regionais, que desempenham um papel importante na ligação entre cidades e no acesso a diferentes destinos do país.

Do total de passageiros transportados no período, 76,8 milhões viajaram em voos domésticos e 22,7 milhões em voos internacionais. Somente em setembro, foram mais de 10,8 milhões de passageiros, o melhor resultado para o mês em 26 anos, segundo dados consolidados pelo Ministério de Portos e Aeroportos (MPor), com base no Relatório de Demanda e Oferta da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Além dos grandes aeroportos, que concentram boa parte da movimentação de passageiros, a infraestrutura regional também tem grande importância para a aviação brasileira. Em diferentes cidades do interior, esses terminais são uma alternativa para quem precisa se deslocar até outras capitais ou regiões do país. Para atender a essa demanda, as estruturas precisam oferecer condições adequadas de operação, com pistas e pátios de aeronaves preparados para receber passageiros e voos.

A melhoria das estruturas aeroportuárias também pode ampliar as possibilidades de deslocamento de moradores e visitantes e facilitar o acesso a destinos turísticos, o que ajuda a fortalecer as atividades econômicas que dependem da circulação de pessoas.