Evento visa trazer ofertas, lançamentos e oportunidades de compra para quem trabalha em segmentos como cosméticos, maquiagem, barbearia e unhas

Feira Outlet da Beleza (Divulgação)

A feira Outlet da Beleza reúne, de domingo (22) a terça-feira (24), fabricantes, distribuidores, profissionais e empreendedores no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda. O evento, que ocorre das 11h às 20h, visa trazer ofertas, lançamentos e oportunidades de compra para quem trabalha em segmentos como cosméticos, maquiagem, barbearia e unhas.



De acordo com a diretora do Autonor Empreendimentos, responsável pela organização do evento, Bruna Miranda, a feira também pretende aproximar marcas do setor e possibilitar um espaço para fechar negócios.



“O Outlet da Beleza foi pensado para aproximar as marcas de quem vive o mercado no dia a dia. Sabemos que muitos profissionais e empreendedores precisam de boas oportunidades para comprar, renovar seus estoques e oferecer novidades aos clientes. Queremos que o evento seja um ambiente favorável aos negócios, com condições especiais e contato direto com as empresas do setor”, destaca.



A iniciativa contempla produtos e soluções para diferentes áreas da beleza, além de oportunidades para conhecer novidades, acompanhar demonstrações e estabelecer contato direto com representantes das marcas. O acesso à feira é gratuito e os ingressos podem ser adquiridos no Sympla.

“A beleza é um mercado que gera oportunidades, renda e independência para muitas pessoas, especialmente mulheres que transformaram sua atividade profissional em um negócio. Queremos contribuir com esse movimento, oferecendo um espaço onde elas possam encontrar produtos, fazer boas compras e voltar para seus empreendimentos ainda mais preparadas para atender seus clientes”, frisa Bruna Miranda.

