Pernambuco lidera crescimento do comércio varejista no Brasil, com alta de 8,9% nas vendas em 2026

Estado registra expansão quase seis vezes superior à média nacional no acumulado de janeiro a setembro, segundo dados divulgados pelo IBGE

Apesar da liderança no acumulado do ano, Pernambuco apresentou uma pequena retração no comércio na passagem de agosto para setembro (Foto: Agência Brasil)

Pernambuco ocupa a liderança nacional no crescimento do comércio varejista ampliado em 2026. Entre janeiro e setembro, o volume de vendas do setor avançou 8,9% no estado, desempenho quase seis vezes superior à média brasileira, de 1,5%. Os números são da Pesquisa Mensal de Comércio (PMC), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e colocam Pernambuco à frente das demais unidades da federação no acumulado dos nove primeiros meses do ano.

O resultado também se destaca quando considerado o faturamento do setor. A receita nominal do comércio varejista ampliado pernambucano cresceu 13,1% no período, enquanto a média nacional ficou em 4%. Com isso, Pernambuco liderou o ranking brasileiro tanto em volume de vendas quanto em receita nominal.

O comércio varejista ampliado reúne, além das atividades tradicionais do varejo, os segmentos de veículos, motocicletas, partes e peças, material de construção e atacado especializado em produtos alimentícios, bebidas e fumo.

Na comparação com setembro de 2025, o volume de vendas em Pernambuco aumentou 5,5%, diante de uma expansão de apenas 0,3% no conjunto do país. O desempenho positivo também aparece no acumulado dos últimos 12 meses, com crescimento de 6,9% no estado, contra 1,3% na média nacional.

Vendas recuam em setembro

Apesar da liderança no acumulado do ano, Pernambuco apresentou uma pequena retração no comércio na passagem de agosto para setembro. Descontados os efeitos sazonais, o volume de vendas caiu 0,1% no estado, enquanto o indicador nacional registrou avanço de 0,2%.

O resultado foi o único indicador de volume de vendas analisado no levantamento em que Pernambuco ficou abaixo da média brasileira.

Em relação ao faturamento, entretanto, o estado manteve desempenho positivo. A receita nominal cresceu 0,7% entre agosto e setembro, ligeiramente acima da expansão nacional de 0,6%.

Na comparação com setembro do ano passado, o faturamento do comércio pernambucano avançou 11%, quase três vezes a média brasileira, de 4%. Já no acumulado dos últimos 12 meses, a receita nominal aumentou 10,8% em Pernambuco, diante de 3,7% no Brasil.

A diferença entre os indicadores de volume de vendas e receita nominal é importante para compreender o comportamento do setor. Enquanto o primeiro acompanha a evolução das vendas descontados os efeitos dos preços, o segundo considera o faturamento a preços correntes.

A Pesquisa Mensal de Comércio acompanha o desempenho de empresas formalmente constituídas, com 20 ou mais pessoas ocupadas, cuja atividade principal é o comércio varejista. A próxima divulgação está prevista para 8 de dezembro.