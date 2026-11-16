Final acontecerá no Recife entre os dias 24 e 25 de fevereiro de 2027

Podem concorrer startups de todos os setores (Divulgação )

Estão abertas, até o dia 7 de dezembro, as inscrições gratuitas para o BC Pitch Challenge 2027, concurso nacional voltado para o ecossistema de inovação. Realizada pela WSA Comunicação & Marketing, a premiação total soma R$ 21 mil e integra a programação da Business Connection Expo, marcada para os dias 24 e 25 de fevereiro de 2027, no Recife.

Os prêmios serão distribuídos entre os três melhores colocados na classificação geral: R$ 10 mil para o primeiro lugar, R$ 5 mil para o segundo e R$ 3 mil para o terceiro. Também haverá o Prêmio Destaque Nordeste, no valor de R$ 3 mil, destinado à startup da região mais bem avaliada na final. O valor pode ser acumulado com a premiação principal.

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Podem concorrer startups de qualquer setor e de todas as regiões do país. Para validar a participação, as empresas precisam atender possuir CNPJ ativo há seis meses; contar com Produto Mínimo Viável (MVP) validado e tração comprovada no mercado; registrar receita anual de até R$ 500 mil e ter pelo menos um sócio com dedicação integral ao negócio.

As inscrições, que estão limitadas às 100 primeiras startups, devem ser realizadas no site da premiação. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail [email protected] ou pelo WhatsApp (81) 99953-2225.