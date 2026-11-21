Os data centers são criticados, entre outros motivos, pelo elevado consumo de energia e água (DIVULGAÇÃO/GOV.BR)

A infraestrutura necessária para a expansão tecnológica no Brasil é um dos grandes dilemas atuais que envolvem o poder público, a sociedade civil e o setor empresarial. No centro do debate estão os data centers, conjuntos de equipamentos que funcionam como o “cérebro” físico de toda a rede mundial de computadores. De um lado, apoiadores defendem a criação de empregos e o reforço da soberania digital frente às big techs estrangeiras. Do outro, críticos apontam que os supostos benefícios não compensariam os impactos socioambientais causados.

De acordo com a Associação Brasileira de Data Center (ABDC), a expectativa é de que o setor de data centers atraia até R$ 1 trilhão em investimentos até 2036. Os números serão possíveis a partir de políticas de desoneração como o Regime Especial de Tributação para Serviços de Datacenter (Redata), sancionado pelo Governo Federal em setembro deste ano, que prevê a isenção de impostos de importação na aquisição de equipamentos destinados aos data centers.

Um relatório da agência de classificação de risco estadunidense Moody’s, divulgado em janeiro deste ano, aponta que o Brasil ocupa o 12º lugar no ranking global de data centers. No contexto da América Latina, o país lidera em número de empreendimentos com quase 200 data centers, metade da quantidade de estruturas em funcionamento na região. A maior parte se concentra na região Sudeste, mais especificamente nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro.

Em Pernambuco, a instalação de um data center em Paranatama, município com uma população aproximada de 12 mil pessoas no Agreste do estado, chegou a receber a licença da Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH). Porém, a mobilização de entidades da sociedade civil e as mudanças no processo de licenciamento para empreendimentos do tipo aprovadas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) fizeram a empresa recuar. A desistência do projeto foi anunciada pelo Ministério Público de Pernambuco (MPPE), no último dia 11 de novembro, em audiência pública convocada para debater o tema.

Em um evento de tecnologia no início do mês, a governadora Raquel Lyra ponderou os impactos da atração dos empreendimentos para os recursos naturais do estado, em especial sobre o fornecimento de água. “Lido com o El Niño, com a racionalização da água, e tenho que instalar data center. Tenho um polo cervejeiro, um polo de jeans e vou usar minha água onde? Os recursos são escassos”, afirmou. A gestora também questionou o retorno econômico e a geração de empregos frente ao investimento necessário.

Durante a campanha eleitoral deste ano, o tema já havia sido abordado por João Campos, candidato derrotado na corrida pelo Executivo estadual. Em entrevistas e sabatinas, o ex-prefeito do Recife criticou a suposta falta de articulação da gestão atual na atração dos investimentos, citando como exemplo a instalação de um data center da empresa ByteDance, proprietária da plataforma TikTok, no município de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza.

Geração de empregos e retorno econômico

A mão de obra envolvida na instalação de um data center se distribui entre os trabalhadores que executam as obras de construção da infraestrutura física, os postos ocupados durante a operação do empreendimento e outros setores envolvidos de forma secundária nas atividades. De acordo com um levantamento da Fundação Getúlio Vargas (FGV), um único data center de 100 megawatts para operações de inteligência artificial pode envolver um investimento total de R$ 25 bilhões e gerar cerca de 12,5 mil empregos diretos e indiretos, sendo 10,7 mil temporários e 1,8 mil permanentes.

Para o advogado André Fernandes, fundador e pesquisador líder do Instituto de Pesquisa em Direito e Tecnologia do Recife (IP.rec), a injeção de vagas no mercado de trabalho não seria suficiente para compensar os impactos socioambientais dos empreendimentos. Ele compara com outros empreendimentos locais, como a Refinaria Abreu e Lima e o Estaleiro Atlântico Sul, que teriam mobilizado uma quantidade maior de trabalhadores nas etapas de edificação.

“É uma obra de engenharia civil muito mais simples. A estrutura de construção civil é um galpão de concreto pré-moldado com a instalação de toda uma parafernália elétrica de resfriamento, com ou sem água. Você não tem toda essa geração de emprego. O questionamento que nossos mandantes deveriam fazer é se faz sentido, para economia, o tipo de investimento e as consequências de médio e longo prazo. A nível indireto e direto, são pouquíssimos empregos”, apontou.

O professor Abraham Sicsú, doutor em Economia, aponta a necessidade de observar o fenômeno do ponto de vista qualitativo, além de considerar estratégias como o powershoring, que propõe a instalação de empreendimentos de alto consumo energético em regiões com oferta abundante de energias renováveis. “Embora o data center em si não gere muito emprego, com o powershoring e com a cadeia de suprimentos, você passa a ter setores significativamente empregantes e com emprego mais qualificado, mais tecnificado e com melhores salários. Então melhora a qualidade da empregabilidade”, avaliou.

Já o presidente do Porto Digital, Pierre Lucena, pondera a necessidade de analisar com cautela a construção dos empreendimentos ligados às big techs, que possuem requisitos diferenciados. “Precisamos distinguir a infraestrutura que atende às empresas locais daquela voltada, principalmente, às demandas de grandes plataformas globais. São investimentos com impactos econômicos diferentes, que precisam ser avaliados individualmente”, afirmou.

Impactos socioambientais

Os data centers são empreendimentos que exigem um funcionamento contínuo e ininterrupto, portanto, demandam um consumo elevado de energia e recursos naturais, além de promoverem uma alta emissão de gases poluentes. Um estudo da Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação e de Tecnologias Digitais (Brasscom) estima que o setor consumiu entre 8,2 TWh e 11,3 TWh em 2024, o que representa cerca de 1,7% da energia elétrica nacional. A projeção é de chegar até 27,3 TWh (3,6%) em 2029.

Em relação aos recursos hídricos, a estimativa de uso em 2022 foi de 2 bilhões de litros, cerca de 0,003% do total gasto no país. A perspectiva é de que o consumo represente 0,008% do total em 2029. O Conselho Municipal de Meio Ambiente de Campinas (Comdema), em São Paulo, em análise recente sobre a instalação de um data center na região, apontou que um único empreendimento pode chegar a utilizar 3,24 milhões de litros por dia, em determinadas condições de refrigeração.

A advogada Marina Leão, que atua na associação ambientalista Tecendo Floresta e integra o Laboratório de Práticas de Advocacia Multiespécie, critica a escolha das empresas por locais que já têm acesso restrito à água. “Dentro do contexto de falência hídrica global que vivemos hoje, o data center poderia ser o empreendimento mais lucrativo do mundo, mas instalar nesses locais onde estão querendo, no Sertão e no Agreste, locais que já sofrem por conflitos territoriais decorrentes do processo de colonização do Estado brasileiro, seria um sacrifício daquele território, porque não tem resiliência possível”, afirmou.

Para Pierre Lucena, é possível buscar formas alternativas de mitigar os impactos socioambientais, como a utilização de outras fontes de energia, sem necessariamente descartar os empreendimentos. “Considero fundamental que projetos dessa dimensão sejam discutidos com as comunidades, com transparência sobre consumo de água, energia e impactos ambientais. Precisamos considerar que existem tecnologias de refrigeração capazes de reduzir significativamente o consumo de água. O importante é avaliar cada projeto tecnicamente, sem aprovação automática, mas também sem rejeição antecipada”, argumentou.

Soberania digital

A discussão em torno dos data centers também levanta o debate sobre a promoção da soberania digital do país, uma vez que os apoiadores argumentam que manter os dados fisicamente sob jurisdição nacional facilitaria a aplicação de leis locais e reduziria a ingerência dos países de origem das big techs. Por outro lado, as críticas giram em torno da ausência de garantias legais de que a atração dos empreendimentos submeteria as corporações à legislação local, além da dependência da importação de componentes e outros equipamentos.

O professor Abraham Sicsú indicou a necessidade de ampliar os mecanismos de controle em políticas como o Redata por meio de órgãos como o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), autarquia vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. “Hoje em dia, todos os nossos dados estão com os big techs, porque as nuvens são das big techs. Não temos nenhum mecanismo de controle dos nossos dados. Se a gente fizesse uma regulação razoável, teríamos, pelo menos, algum mecanismo de controle e de exigência”, disse.

André Fernandes afirma que o argumento sobre a suposta reafirmação da soberania digital decorre do desconhecimento da parte técnica do funcionamento dos empreendimentos. Para ele, o país não conta com legislações vigentes que incorporem medidas de governança de dados. O advogado apontou ainda o risco de empresas estrangeiras estarem sujeitas a mecanismos como o CLOUD Act, lei vigente nos Estados Unidos que permite ao país, mediante autorização judicial, acessar dados eletrônicos de qualquer empresa com sede em seu território, independente de onde estejam armazenados fisicamente.

“A forma como a política de atração de data center tem sido alastrada, e começou por causa do Redata, foi um recado do Governo Federal que os governadores nordestinos viram com olhos muito gananciosos. Ela não implica em nada de soberania, porque o data center pode estar aqui, mas quem tem todo o controle da operação continua sendo uma empresa estrangeira, que está usufruindo dos benefícios fiscais da matriz energética nordestina, renovável e não está deixando nenhuma riqueza pro território, efetivamente”, defendeu.

