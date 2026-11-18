O evento segue até 29 de novembro, no Parque de Exposições do Cordeiro, com cerca de 2 mil animais, julgamentos de raças, torneios leiteiros, passeios de charrete e pônei, parque de diversões e programação cultural para toda a família

Evento tem programação para toda família (Foto: Tsuey Lan Bizzocchi/Divulgação)

Começa nesta quinta-feira (19) a 83ª Exposição Nordestina de Animais e Produtos Derivados, uma das maiores feiras agropecuárias do Norte e Nordeste. Até o dia 29 de novembro, o Parque de Exposições do Cordeiro, na Zona Oeste do Recife, será palco de uma programação que reúne tradição, negócios, conhecimento, lazer e entretenimento para toda a família.

Nesta edição, a Exposição contará com cerca de 2 mil animais, entre bovinos, caprinos, ovinos, equinos, suínos, peixes, coelhos e animais silvestres. Entre os destaques da programação técnica estão as exposições ranqueadas das raças Gir Leiteiro e Nelore, além das competições ranqueadas de caprinos e ovinos e dos tradicionais torneios leiteiros dessas espécies.



O público também poderá acompanhar julgamentos, leilões e atividades que valorizam a qualidade genética dos rebanhos e a força da agropecuária nordestina. A expectativa da organização é receber mais de 200 mil visitantes durante os 11 dias de evento, com movimentação financeira estimada em R$ 30 milhões.



A programação inclui passeios de charrete e de pônei, parque de diversões e atrações culturais, proporcionando uma experiência que aproxima crianças e adultos do universo rural.



Para o presidente da Sociedade Nordestina dos Criadores (SNC), Leonardo Valença, a Exposição representa um importante encontro entre o setor agropecuário e a população.



“A Exposição é uma grande festa para toda a família, que traz o campo para dentro da capital. É uma oportunidade de valorizar nossos criadores, apresentar a qualidade dos animais e fortalecer os negócios do setor. Ao mesmo tempo, queremos proporcionar uma experiência especial para o público, com atrações culturais, passeios e muita diversão”, destaca Leonardo Valença.



Já a programação musical reúne nomes como Capim com Mel, Tocha, Terezinha Cristina, Vilões do Forró, Tarraxinha do Brasil, Ruanzinho, Rogério Som, Suelen Cruz e Deyse Alexandre. Já nos domingos, dias 22 e 29 de novembro, a criançada terá uma programação especial com Tio Bruninho, A Barca Maluca e Alegria de Brincar.



Os ingressos podem ser adquiridos no local, em bilheteria física, ou compra pela internet, na plataforma Evenyx. De segunda a quinta-feira, custam R$ 14 (inteira) e R$ 7 (meia-entrada). De sexta-feira a domingo, os valores são R$ 16 (inteira) e R$ 8 (meia-entrada).

Crianças de até 2 anos e pessoas com deficiência (PCD) têm entrada gratuita, enquanto acompanhantes de PCD pagam meia-entrada.



Confira a programação cultural

19 de novembro (quinta-feira)

Suelen Cruz e Deyse Alexandre.



20 de novembro (sexta-feira)

Capim com Mel, Tarraxinha do Brasil, Luan Douglas e DJ Allan Imperador.



21 de novembro (sábado)

Ruanzinho, Rogério Som, Noara Marques, Grazi Almeida e DJ Allan Imperador.



22 de novembro (domingo) – Programação infantil

Tio Bruninho, A Barca Maluca e Alegria de Brincar.



26 de novembro (quinta-feira)

Adrielly Silva, Beatriz Ianca e Débora Magliano.



27 de novembro (sexta-feira)

Vilões do Forró, Helton Lima, Mikael Vilar e DJ Éder Noronha.



28 de novembro (sábado)

Banda Boa Toda, Tocha, Os Tralhas, Terezinha Cristina e DJ Éder Noronha.



29 de novembro (domingo) – Programação infantil

Tio Bruninho, A Barca Maluca e Alegria de Brincar.

