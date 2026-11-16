É o maior valor desde 22 de abril de 2025

Dólar (Marcos Santos/USP Imagens)

O dólar acentuou ainda mais o ritmo de alta nos últimos minutos e renovou máxima na casa de R$ 5,79. Embora o movimento se dê em sintonia com a piora das bolsa em Nova York e novo pico da moeda americana em relação ao euro, operadores afirmam que boa parte do comportamento da taxa de câmbio é explicada pelas incertezas em torno da política fiscal no governo Lula 4, sobretudo após as críticas de setores da esquerda ao projeto de lei complementar (PLP) do ajuste fiscal, já visto, por investidores, como insuficiente para pôr as contas públicas em ordem.

O real exibe o pior desempenho entre as divisas mais líquidas.

"Não vejo problema de liquidez, mas uma demanda firme por dólar. O motivo é a questão fiscal. Existe muita especulação sobre quem vai ser o próximo ministro da Fazenda", afirma o diretor de Tesouraria do Travelex Bank, Marcos Weigt.

Com máxima de R$ 5,7939, maior valor intradia desde 22 de abril de 2025, o dólar à vista era negociado, há pouco, a R$ 5,7889, alta de 2,37%.

O dólar futuro para dezembro avançava 2,09%, a R$ 5,80250.

