Recife registra recorde de endividamento, com quase 500 mil famílias afetadas

De acordo com a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (PEIC), 84,3% dos lares da capital pernambucana estavam endividados em outubro de 2026

O levantamento foi elaborado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), com recorte local feito pela Fecomércio-PE (Allan Torres/SDEC)

O Recife chegou a outubro de 2026 com quase meio milhão de famílias endividadas e um recorde que não era superado desde o início da série histórica, em 2013. Ao todo, 494.102 famílias, o equivalente a 84,3% dos lares da capital pernambucana, tinham algum tipo de dívida, segundo a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (PEIC), elaborada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), com recorte local da Fecomércio-PE.

O avanço do endividamento também veio acompanhado de um aumento das contas em atraso. Em outubro, 214.576 famílias recifenses estavam inadimplentes, o equivalente a 36,6% do total. No início do ano, eram cerca de 157 mil, uma diferença de aproximadamente 57 mil famílias. Já o percentual de endividados superou o recorde anterior de 84%, registrado em fevereiro de 2023, e acumula alta de 3,2% em 2026.

Segundo o economista da Fecomércio-PE, Rafael Lima, o endividamento no Recife foi influenciado por dois fatores: a queda de 9,4% na renda mensal real da população entre o primeiro trimestre de 2025 e o segundo trimestre de 2026, e a alta taxa de desocupação da capital, que atingiu 7,2%, patamar acima da média brasileira de 5,4%, conforme dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), do IBGE.



Ele analisa que para reorganizar o orçamento e economizar diante de um cenário de alta nos preços de alimentos, as famílias precisam realizar uma revisão dos gastos recorrentes.



"Alimentação é um item da cesta que possui pouca margem de substituição. Então, é importante separar as despesas fixas das variáveis e identificar quais são aquelas que podem ser reduzidas, como assinaturas, compras parceladas e gastos não programados. O objetivo tem que ser preservar o consumo necessário", explica.

Para quem recebe o 13º salário, Rafael Lima, recomenda que a gratificação seja utilizada para a quitação de dívidas.



"A prioridade deve ser avaliar quais são os compromissos mais caros, ou seja, com juros mais elevados. Então, cartão de crédito e cheque especial, eles despontam geralmente nessa avaliação. Se houver condições, utilizar parte desses recursos para quitar ou renegociar algumas dívidas, o que pode reduzir esse comprometimento da renda nos meses seguintes. Também é muito importante reservar uma parte desse 13º para despesas previsíveis do início do ano, como IPTU, IPVA e material", analisa.

Já os profissionais que atuam na informalidade, o economista frisa que a alternativa é organizar as despesas a partir de uma perspectiva mais conservadora dos rendimentos.

"Também é importante separar o dinheiro destinado às suas despesas pessoais e despesas familiares daquele utilizado na atividade profissional. Embora seja muito recorrente que isso aconteça, não é um uma execução recomendada", ressalta.