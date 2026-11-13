Janguiê Diniz lança novo livro com foco em gestão, finanças e estratégia empresarial

Publicada pela editora Novo Século, obra reúne conceitos do universo corporativo e terá lançamento no Recife em dezembro

Fundador do Grupo Ser Educacional, Janguiê Diniz tem trajetória ligada ao setor de educação e ao empreendedorismo (Foto: Divulgação)

O empresário pernambucano Janguiê Diniz, fundador do Grupo Ser Educacional, lança neste mês seu 42º livro, "O Código Empresarial", publicado pela editora Novo Século. A obra reúne conceitos de administração, finanças, contabilidade e estratégia, além de abordar termos utilizados no cotidiano das empresas e em processos de tomada de decisão.

A publicação será apresentada inicialmente em São Paulo, no dia 24 de novembro, no Mentor Capital Hall, localizado no Edifício Riverview Corporate Tower. O lançamento no Recife está marcado para 14 de dezembro, seguido de uma sessão de autógrafos em João Pessoa, no dia 16 do mesmo mês. Os três eventos estão previstos para as 18h.

Voltado a empresários, executivos e profissionais que atuam na gestão de negócios, o livro apresenta centenas de conceitos relacionados a áreas como marketing, vendas, governança corporativa, tecnologia, investimentos e fusões e aquisições.

Entre os assuntos abordados estão indicadores e expressões recorrentes no ambiente empresarial, como EBITDA, valuation, capital de giro, retorno sobre investimento (ROI), diluição societária e due diligence. Os conteúdos são acompanhados de exemplos, aplicações práticas e, em determinados casos, fórmulas e comparações.

Segundo o autor, a proposta da publicação é funcionar como uma obra de consulta, permitindo ao leitor buscar esclarecimentos sobre conceitos específicos sem a necessidade de seguir uma ordem de leitura. O conteúdo também aborda diferenças entre indicadores financeiros, como lucro, rentabilidade e disponibilidade de caixa, além de aspectos relacionados à avaliação de empresas e à estrutura societária.

“Existe uma diferença importante entre ouvir um termo e compreendê-lo”, escreve Janguiê Diniz na apresentação do livro. Na sua concepção, a compreensão desses conceitos influencia a interpretação de indicadores, a avaliação de riscos e o entendimento de obrigações contratuais.

Lançamento no Recife

A sessão de autógrafos no Recife será realizada no dia 14 de dezembro, às 18h, na Rua Jonathas de Vasconcelos, nº 316, em Boa Viagem, na Zona Sul da capital pernambucana.

Fundador e presidente do Conselho de Administração do Grupo Ser Educacional, Janguiê Diniz tem trajetória ligada ao setor de educação e ao empreendedorismo. A nova publicação amplia sua produção bibliográfica, com foco na organização de conhecimentos relacionados à administração e à gestão de empresas.