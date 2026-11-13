Lula chega às Filipinas; Brasil quer ser Parceiro de Diálogo do sudeste asiático
Agenda oficial da visita está prevista para os dias 14 e 15. A formalização do pedido para ampliação do relacionamento com a Asean foi formalizada em janeiro pelo governo
Publicado: 13/11/2026 às 11:28
Agenda oficial da visita está prevista para os dias 14 e 15, quando participará como convidado da Cúpula da Asean (© RICARDO STUCKERT/PR)
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva já se encontra nas Filipinas nesta sexta-feira (13). A agenda oficial da visita está prevista para os dias 14 e 15, quando participará como convidado da Cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean) – bloco com o qual o Brasil pretende ampliar as relações. .
A formalização do pedido para ampliação do relacionamento com a Asean foi formalizada em janeiro pelo governo. O Brasil quer passar de Parceiro de Diálogo Setorial para Parceiro de Diálogo, o mais alto nível de engajamento.
Caso o pedido seja aceito, o Brasil entrará para um grupo que conta com a participação de países como o Canadá, a Coreia do Sul, os Estados Unidos e o Japão.
Lula usou as redes sociais para anunciar a chegada ao país.
“Estou aqui para cumprir importantes agendas, fortalecer as relações entre nossos países e ampliar as oportunidades de investimentos”, disse o presidente ao comentar que, além de se encontrar com o presidente filipino Ferdinand Marcos Jr, participará de reuniões bilaterais.
Estão previstas participações do presidente no Fórum Empresarial Brasil-Filipinas e na Cúpula da Asean. Nos encontros, serão abordados temas relacionados a comércio, desenvolvimento e parcerias internacionais, segundo o Itamaraty.
“Seguimos trabalhando para aproximar o Brasil de outros países e abrir novos caminhos para nossa economia e nosso povo”, postou Lula.
- Premiê da Espanha agenda encontro com Lula a duas semanas da eleição
- Filipinas suspendem importação de carne suína brasileira por 60 dias
- Lula voa para a Turquia para a COP31 em sua primeira viagem após a reeleição
- FMI sinaliza que países devem retornar à austeridade devido à dívida pública mundial
- Comércio com Sudeste Asiático deve superar EUA e Europa, diz ministro