Filipinas suspendem importação de carne suína brasileira por 60 dias

Medida decorre de investigação preliminar das autoridades filipinas sobre os efeitos do aumento das importações na produção local. Brasil buscará reverter medida durante visita de Lula ao país.

As Filipinas são o principal destino das exportações brasileiras de carne suína in natura (© DIVULGAÇÃO/ABIEC)

O Departamento de Agricultura das Filipinas anunciou nesta segunda-feira (9) uma medida de salvaguarda comercial que restringe, por 60 dias, as importações de produtos de carne suína e miúdos de diversos países fornecedores, entre eles o Brasil.

Segundo o ministério brasileiro da Agricultura e Pecuária (Mapa), a medida decorre de investigação preliminar das autoridades filipinas sobre os efeitos do aumento das importações na produção local.

“O Mapa acompanha a implementação da medida, em especial a data de início, os volumes autorizados e seus possíveis efeitos sobre as exportações brasileiras”, informou a pasta.

As Filipinas são o principal destino das exportações brasileiras de carne suína in natura, com vendas de US$ 530,9 milhões e 222,7 mil toneladas entre janeiro e setembro de 2026. O número representa cerca de 21% do valor total do produto exportado pelo Brasil no período (US$ 2,5 bilhões).

Negociações

A Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) informou que já está em tratativas com o governo brasileiro e participará da missão às Filipinas liderada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ainda nesta semana, para buscar eventual reversão da medida ora anunciada e a continuidade dos embarques dos produtos potencialmente afetados.

Lula viajará à Manilla, capital das Filipinas, para estreitar o relacionamento do Brasil com o Sudoeste Asiático. Ele participará como convidado da Cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean), no dia 15 de novembro.

A ABPA defende que a determinação de qualquer medida observe “critérios técnicos, de transparência e de proporcionalidade”.

“O Brasil é atualmente o principal fornecedor de carne suína para as Filipinas e têm apoiado no fornecimento de proteína de qualidade e acessível à população filipina, especialmente nos últimos anos em que surtos de peste suína africana diminuíram substancialmente a produção local”, disse a entidade, reforçando que já apresentou defesa técnica dentro do processo de salvaguarda no final de outubro.