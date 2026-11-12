Clínica abre seleção para profissionais de 12 áreas em Paulista, no Grande Recife

Clínica Multidisciplinar Colorir (Divulgação)

Profissionais de saúde, desenvolvimento infantil e serviços de apoio têm novas oportunidades de emprego em Paulista, na Região Metropolitana do Recife. A Clínica Multidisciplinar Colorir abriu uma seleção para contratar trabalhadores de 12 áreas, com previsão de início das atividades em janeiro de 2027. Os interessados podem enviar currículos até o fim deste ano.

As oportunidades são destinadas a fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, musicoterapeutas, psicomotricistas, nutricionistas, terapeutas ocupacionais, terapeutas ABA e profissionais de terapia aquática. Também há vagas para recepcionistas, auxiliares de serviços gerais (ASG) e auxiliares de manutenção.

Para participar da seleção, os candidatos devem encaminhar o currículo para o e-mail [email protected], informando no campo de assunto o cargo pretendido. O prazo para envio termina no fim de dezembro.

Segundo o diretor da Clínica Colorir, Leonardo Félix, a seleção busca profissionais com conhecimento técnico e capacidade de atuar em equipes multidisciplinares, especialmente no acompanhamento de crianças e suas famílias.

“Queremos reunir profissionais que tenham conhecimento técnico, mas que também compreendam a importância da escuta, do respeito e do trabalho em equipe. Cada especialidade tem sua contribuição, e é justamente a integração desses conhecimentos que fortalece o acompanhamento oferecido às crianças e às famílias”, destaca.