Projeto Fio Criativo abre inscrições gratuitas para oficinas de moda circular e reaproveitamento têxtil

O projeto é formado por quatro capacitações que abordarão processos criativos, bordado, crochê e estamparia manual, todas aplicadas à criação de peças de moda e acessórios a partir de resíduos e tecidos reaproveitados

O projeto é formado por quatro capacitações que abordarão processos criativos, bordado, crochê e estamparia manual (Foto: Divulgação)

Estão abertas as inscrições das oficinas gratuitas de moda circular, upcycling e reaproveitamento têxtil, do Fio Criativo. O projeto é formado por quatro capacitações que abordarão processos criativos, bordado, crochê e estamparia manual, todas aplicadas à criação de peças de moda e acessórios a partir de resíduos e tecidos reaproveitados.

São 20 vagas, abertas a estudantes e ao público em geral, maiores de 18 anos. Não é preciso ter conhecimento prévio para participar. As pessoas interessadas podem se inscrever gratuitamente até 15 de novembro por meio de formulário online: https://tinyurl.com/3stmxt9s.

A inscrição é única para as quatro oficinas. Após seleção pela equipe do projeto, as pessoas selecionadas receberão retorno até o dia 16 de novembro.

As atividades serão ministradas por Cecília Pessôa, Clara Nogueira, Natália Oikawa e Adélia Collier, profissionais renomadas nas áreas de moda, design e artes visuais. Cada oficina terá carga horária de 16h, com dois dias de encontro, realizados das 9h às 17h, no Centro de Design do Recife, localizado no Pátio de São Pedro, Bairro de São José. Cada oficina terá uma data específica.

Ao final das oficinas, os participantes receberão certificado e integrarão um evento com rodas de diálogo, exposição, venda e troca das peças produzidas.

O Fio Criativo é realizado pelo Ateliê Kawa e uma iniciativa que promove a capacitação e o aperfeiçoamento de pessoas que atuam ou desejam ingressar no mercado da economia criativa, na produção de moda e design.

O projeto tem incentivo do Sistema de Incentivo à Cultura (SIC), Fundação de Cultura Cidade do Recife, e apoio do Instituto Rizoma e do Centro de Design do Recife.

