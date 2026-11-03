Evento gratuito no Recife conecta jovens ao mercado de trabalho com foco em IA e tecnologia

NAUFest Pernambuco (Divulgação)

Com o objetivo de preparar estudantes para os desafios do mercado, a segunda edição do NAUFest Pernambuco reúne palestras oficinas e atividades imersivas gratuitas nesta quinta (5) e sexta-feira (6), das 9h às 20h, no Senai de Areias, na Zona Oeste do Recife.



A iniciativa, voltada para jovens de 16 a 25 anos, não necessita de inscrição prévia. Os interessados poderão aprender sobre temas como sustentabilidade, inteligência artificial, economia criativa, empreendedorismo, futuro do trabalho, novas tecnologias, comunicação pessoal e liderança.

O NAUFest, surgiu como um evento imersivo da ONG Junior Achievement. De acordo com a gestora executiva da JA Pernambuco, Olga Lucena, o diferencial do encontro é que ele contribui diretamente para a aproximação entre o mercado de trabalho e a juventude.

“O evento funciona como uma ponte prática para que os jovens descubram novas oportunidades, desenvolvam habilidades híbridas e se conectem diretamente com mentores e líderes de grandes empresas”, explica.

Outro eixo que será discutido no evento é o de robótica e inovação 4.0. Sobre o tema, haverá espaços práticos que provocam o pensamento crítico e a solução de problemas complexos por meio da tecnologia aplicada.

SERVIÇO

NAUFest Pernambuco – 2ª edição

Quando: 04 e 05 de novembro de 2026

Horário: das 9h às 20h

Onde: Senai – Unidade de Areias, na Av. Dr. José Rufino, 1099, Areias, Recife - PE

Informações: (81) 3421.2277; site jape.org.br; e Instagram @japernambuco



