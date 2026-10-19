Busca por Halloween cresce no Recife, mas comerciantes se dividem sobre investir na data
O Dia das Bruxas, como a data é conhecida no Brasil, será comemorado no dia 31 de outubro
Publicado: 19/10/2026 às 07:10
A família Amorim foi ao Centro do Recife para escolher adereços para o show Halloween da Pabllo (Rafael Vieira/DP Foto)
O Halloween, uma das festas mais populares dos EUA, tem se consolidado no calendário cultural e econômico de Recife, impulsionando a movimentação no comércio da Rua das Calçadas, no bairro de São José, na Área Central da cidade. No entanto, enquanto a procura por artigos temáticos cresce, os comerciantes locais se dividem entre o otimismo e a cautela quanto aos investimentos na data.
Com a proximidade da festa, a loja de adereços e artigos decorativos Essência Mania espera um crescimento de 30% nas vendas em relação ao Halloween do ano passado. A subgerente Jaqueline Souza nota um aumento da popularidade da festa no Recife.
"Há três anos percebemos essa necessidade de incrementar a temática na loja devido à procura por itens de Halloween. Eu tenho notado que a cidade está abraçando essa cultura que vem de fora. Então, a cada ano, ela vem crescendo cada vez mais e isso deixa o comércio mais forte", afirma.
Jaqueline acrescenta que o perfil do consumidor no estabelecimento abrange tanto clientes atrás de opções para festas do Dia das Bruxas quanto lojistas que compram no atacado. A maior procura na loja tem sido por máscaras de personagens de filmes de terror, que variam entre R$ 3 para modelos mais simples e R$ 25 para opções com LED.
Foi justamente na Essência Mania que a Família Amorim esteve à procura de fantasias e adereços para o Show de Halloween da cantora Pabllo Vittar, que acontece no Recife na próxima sexta-feira (23). Acompanhado da tia Luci Amorim e da prima Amanda Amorim, o fã da artista Luan Amorim conseguiu montar uma fantasia para o evento com um preço que coube no bolso.
"É a primeira vez que procuro produtos para o Halloween. Meu sonho era me fantasiar de vampiro, mas acabou que os planos foram para outro lugar e agora vou de Pennywise", disse ele ao provar uma máscara do palhaço do filme "It: A Coisa".
Poucos metros adiante, na loja especializada em fantasias e produtos de maquiagem artística Comercial Cabús, a designer de sobrancelhas Amanda Santos escolhia adereços para uma festa temática para o Dia das Bruxas. "Irei a uma festa em um clube que o tema será Halloween. Vim ao Centro do Recife para poder ir a caráter e decidi que vou de bruxa. Comprei chapéu e agora estou escolhendo uma vassourinha que custa apenas R$ 20. Estou gostando dos preços", declara.
Para Ivana Carolina, vendedora da loja, o fluxo de vendas deve aumentar faltando uma semana para a data festiva. "O movimento ainda está fraco, mas vai crescer na próxima semana. A maior procura tem sido por fantasias e tintas para maquiagem", revela. Os preços das vestimentas no estabelecimento partem de R$ 98 e os itens de pintura facial custam a partir de R$ 6.
Marcelo Haluli, proprietário da loja de artigos para festas Comercial São Félix, acredita que, pelo fato de o Halloween ter o tema do horror, ele enfrenta limitações de âmbito religioso. Segundo ele, outro ponto que divide os lojistas sobre investir na data é a proximidade com o Natal.
"O Halloween tentou chegar mais longe, mas eu estou vendo que está tendo restrições, especialmente religiosas, além de conflitar com o Natal, que sabemos que tem uma venda muito mais garantida. Então acabamos tendo que nos dividir em expor produtos das duas datas", detalha.
Entre as novidades que a loja preparou para o Dia das Bruxas deste ano está a boleira em formato de abóbora, que custa R$ 36,70. "O lançamento foi essa boleira, que está vendendo bem. Em toda festa sempre tem bolo e por isso trouxemos ela para a loja", conta.
Natália Ferreira e Tamires Ferreira, empreendedoras e sócias do ramo de eventos, foram à loja em busca de itens para decoração. "A gente trabalha com eventos e temos um espaço voltado para crianças. Uma das festas será na temática de Halloween. Estamos vendo alguns itens decorativos para ornamentação, para deixar mais temático para os clientes”, diz Natália.
Tamires afirma perceber um crescimento na procura pelo Dia das Bruxas no setor. “De uns três anos para cá, a gente percebeu que realmente aumentou a busca por esse tema. As escolas, cursinhos de inglês e condomínios nos procuram para organizar eventos de Halloween”, explica.
O Dia das Bruxas é mesmo uma oportunidade de aquecer as vendas no comércio, segundo Fred Leal, presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Recife) e do Sindicato dos Lojistas do Comércio de Bens e Serviços do Recife (Sindilojas Recife). "Empreendedores de diversas áreas também pegam carona no mote para oferecer seus produtos, como chapéus, maquiagem temática e acessórios para festas. Quem atua nesses segmentos aproveita a data para fazer negócios", pontua.