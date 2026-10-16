Recife receberá mais de 200 voos extras da Azul nas férias de verão

Aeroporto do Recife (Foto: Divulgação)

Com a chegada das estações mais quentes a procura pela região nordeste. Para suprir essa demanda, a Companhia aérea Azul terá 214 voos extras, entre chegadas e partidas, em Recife (PE), durante a alta temporada de verão, entre 5 de dezembro de 2026 e 14 de fevereiro de 2027.

Ao todo, serão aproximadamente 30 mil assentos adicionais com opções de voos de/para diferentes regiões do país. As ligações também reforçam Recife como principal porta de entrada da Azul no Nordeste.



A operação especial terá ligações entre Recife e 14 aeroportos nacionais: Belém (PA), Brasília (DF), Cuiabá (MT), Fortaleza (CE), Galeão (RJ), Foz do Iguaçu (PR), João Pessoa (PB), Bauru (SP), Londrina (PR), Maceió (AL), Natal (RN), Navegantes (SC), Cuiabá(MT) e Salvador (BA).



Seis rotas ganharam destaque na operação destinada ao aeroporto de Recife. Entre elas, a rota entre os aeroportos de Recife e Foz do Iguaçu que contará com 44 voos extras no período, considerando chegadas e partidas.



A ligação entre Recife e Maceió terá 36 voos, enquanto Recife e Natal terão o mesmo número de operações, levando em consideração os dois sentidos. Já as rotas entre os aeroportos de Recife e Galeão terão 18 voos, Recife e Bauru e Recife e Londrina terão 20 voos cada um, também considerando chegadas e partidas.



Com os voos extras, a Azul reforçará a conectividade de Recife com destinos das regiões Norte, Centro-Oeste, Nordeste, Sudeste e Sul do país, o que permitirá ampliar as alternativas de viagem para as pessoas durante o período de férias de verão. As operações serão realizadas com aeronaves Airbus A320, Embraer E195-E2 e ATR.



Atualmente, o aeroporto do Recife opera 33 rotas para destinos nacionais e internacionais, com mais de 2 mil voos mensais, posicionando Recife como uma cidade fundamental na malha aérea da Azul. A Companhia também oferece voos internacionais regulares para destinos como Porto (Portugal), Madri (Espanha) e Montevidéu (Uruguai), além de voos sazonais para Orlando (Estados Unidos).



“Recife é um dos nossos principais hubs no Brasil e, por isso, montamos uma operação para atender as demandas de quem quer aproveitar as férias de verão para viajar a partir da capital pernambucana e também para quem quer visitar as suas belezas naturais e atrações culturais. Recife também permite que turistas internacionais aproveitem diferentes destinos pelo país a partir das nossas rotas”, disse Beatriz Barbi, gerente sênior de Planejamento de Malha, Distribuição e Alianças da Azul.