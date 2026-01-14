Aeroporto do Recife atinge 9,9 milhões de passageiros em 2025

Com crescimento de 3,6%, Aeroporto do Recife se consolida como o maior hub da Aena no Nordeste e o segundo mais movimentado de toda a rede no Brasil

Aeroporto do Recife (Foto: Divulgação/Aena)

O Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes – Gilberto Freyre fechou o ano de 2025 como principal porta de entrada do turismo e dos negócios em Pernambuco, registrando 9,9 milhões de passageiros, uma alta de 3,6% em relação ao ano anterior, e se consolidando como o segundo mais movimentado do Brasil, dentre os terminais administrados pela Aena. Apenas o Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, ultrapassou Recife, com 24,5 milhões de passageiros e expansão de 5,9%. Os dados foram divulgados pela Aena nesta quarta-feira (14).

Liderança no Hub Nordeste

Enquanto o Recife mantém a liderança em volume, a rede Aena no Nordeste cresceu 5,7%, totalizando 16,8 milhões de passageiros. Apesar do maior crescimento percentual de vizinhos como João Pessoa e Maceió, o Recife é o mais movimentado do Nordeste e absorve a maior fatia da demanda da região, funcionando como um dos principais pontos para conexões domésticas e internacionais na região.

Comparativo de Movimentação (Rede Aena Nordeste):

Aeroporto Passageiros (2025) Crescimento vs 2024 Recife (PE) 9,9 milhões +3,6% Maceió (AL) ~3,0 milhões +10,7% João Pessoa (PB) 1,89 milhão +17,7%

Cenário

No âmbito nacional, a Aena transportou 45,6 milhões de pessoas em seus 17 terminais espalhados pelo país. O crescimento global da operadora foi de 5%. Com a alta demanda do turismo de lazer e o fortalecimento das viagens de negócios, a expectativa é que o terminal recifense ultrapasse a barreira dos 10 milhões de passageiros já em 2026.

Para o diretor-presidente da Aena Brasil, Santiago Yus, os recordes em 2025 são fruto de um ciclo intenso de modernização. O Aeroporto do Recife passou recentemente por ampliações que aumentaram sua capacidade operacional e conforto. "O Brasil é um mercado prioritário. Temos nos empenhado para oferecer as melhores infraestruturas, com investimentos que transformam nossos aeroportos em equipamentos eficientes, modernos e tecnológicos", destacou Yus.



