Aeroporto do Recife atinge 9,9 milhões de passageiros em 2025
Com crescimento de 3,6%, Aeroporto do Recife se consolida como o maior hub da Aena no Nordeste e o segundo mais movimentado de toda a rede no Brasil
Publicado: 14/01/2026 às 21:00
Aeroporto do Recife (Foto: Divulgação/Aena)
O Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes – Gilberto Freyre fechou o ano de 2025 como principal porta de entrada do turismo e dos negócios em Pernambuco, registrando 9,9 milhões de passageiros, uma alta de 3,6% em relação ao ano anterior, e se consolidando como o segundo mais movimentado do Brasil, dentre os terminais administrados pela Aena. Apenas o Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, ultrapassou Recife, com 24,5 milhões de passageiros e expansão de 5,9%. Os dados foram divulgados pela Aena nesta quarta-feira (14).
Liderança no Hub Nordeste
Enquanto o Recife mantém a liderança em volume, a rede Aena no Nordeste cresceu 5,7%, totalizando 16,8 milhões de passageiros. Apesar do maior crescimento percentual de vizinhos como João Pessoa e Maceió, o Recife é o mais movimentado do Nordeste e absorve a maior fatia da demanda da região, funcionando como um dos principais pontos para conexões domésticas e internacionais na região.
Comparativo de Movimentação (Rede Aena Nordeste):
|Aeroporto
|Passageiros (2025)
|Crescimento vs 2024
|Recife (PE)
|9,9 milhões
|+3,6%
|Maceió (AL)
|~3,0 milhões
|+10,7%
|João Pessoa (PB)
|1,89 milhão
|+17,7%
Cenário
No âmbito nacional, a Aena transportou 45,6 milhões de pessoas em seus 17 terminais espalhados pelo país. O crescimento global da operadora foi de 5%. Com a alta demanda do turismo de lazer e o fortalecimento das viagens de negócios, a expectativa é que o terminal recifense ultrapasse a barreira dos 10 milhões de passageiros já em 2026.
Investimento
Para o diretor-presidente da Aena Brasil, Santiago Yus, os recordes em 2025 são fruto de um ciclo intenso de modernização. O Aeroporto do Recife passou recentemente por ampliações que aumentaram sua capacidade operacional e conforto. "O Brasil é um mercado prioritário. Temos nos empenhado para oferecer as melhores infraestruturas, com investimentos que transformam nossos aeroportos em equipamentos eficientes, modernos e tecnológicos", destacou Yus.