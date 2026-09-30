Dois voos por dia: Iberia próxima de quadruplicar frequências em Recife em um ano.

Aposta no moderno Airbus A321XLR impulsionou o crescimento da companhia espanhola em Pernambuco, que intercalará dias com até duas frequências diárias para Madr

Aposta no moderno Airbus A321XLR impulsionou o crescimento da companhia espanhola em Pernambuco, que intercalará dias com até dois voos diários para Madri (Divulgação)

No próximo dia 13 de dezembro, a Iberia completará um ano de operações no Recife. Na aviação comercial, setor conhecido pela cautela das companhias aéreas, o desempenho da empresa espanhola na capital pernambucana chama a atenção pela velocidade do crescimento.

Quando retornou ao Aeroporto Internacional dos Guararapes, em dezembro de 2025, após uma primeira passagem em 2011, a Iberia iniciou sua operação com apenas três voos semanais para Madrid. Ainda no primeiro semestre do ano, a empresa anunciará voos diários para Recife, sete frequências semanais, algo gigante.

Em dezembro de 2026 e janeiro de 2027, porém, essa mesma rota atingirá um impressionante pico de 11 frequências semanais durante a altíssima temporada de verão.

Na prática, Recife intercalará dias com um e com dois voos diários da companhia para a capital espanhola. O reporte da companhia é que os voos estão performando muito bem. De fato, a ocupação média dos voos entre janeiro e agosto de 2026 é, em média de 90%, segundo números da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC.

Para o restante do 1º trimestre de 2027, o número de operações deverá ser muito próximo de voos diários, o que demonstra demanda forte. (crédito: Reprodução)

Para o restante do 1º trimestre de 2027, o número de operações deverá ser muito próximo de voos diários, o que demonstra demanda forte.

A321 XLR

Parte relevante desse crescimento é devida à consolidação de uma tendência inaugurada em 2024 com novíssima aeronave, o Airbus A321XLR de 182 assentos: a Iberia foi a primeira empresa a receber a aeronave no mundo, e Recife foi a primeira cidade da América do Sul a recebê-la.

Com custos menores que os tradicionais jatos de fuselagem larga e autonomia suficiente para cruzar o Atlântico, o modelo tornou possível que a Iberia retornasse a Recife e Fortaleza, mercados médios do Brasil. Em Fortaleza, também haverá dois voos diários na alta estação.

A percepção é de que a história está apenas começando, o Nordeste e o Brasil podem viajar muito mais e essa demanda inicial da Iberia em Recife, associada a uma fração relevante de turistas europeus de lá para cá, com uma aeronave moderna e eficiente, podem fazer os números crescerem mais e mais.