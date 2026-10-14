Gol suspende ligação entre Petrolina e Salvador

Os voos não estão mais à venda a partir de fevereiro de 2027

Avião da companhia Gol (Divulgação)

A GOL decidiu suspender a rota entre Petrolina e Salvador iniciada em dezembro de 2025. A decisão da companhia frustra pelo fim da integração direta entre uma região rica do interior nordestino e o maior produto interno bruto - pib de região metropolitana de capital do Nordeste. Os voos não estão mais à venda a partir de fevereiro de 2027.



A própria companhia aérea informou à Coluna que está promovendo ajustes em sua malha diante da escalada dos custos do combustível de aviação, que hoje representa cerca de 40% de seus custos operacionais, levando à suspensão e redução de diversas rotas pelo país. De fato, em 2026, o preço do petróleo brent saiu de um patamar de 60 dólares em janeiro para valores maiores que 106 dólares no atual mês de outubro.



O querosene de aviação teria dobrado segundo a Gol, pressionando os custos da companhia: “Em razão dos aumentos sucessivos do preço do combustível de aviação (QAV), que dobrou e representa cerca de 40% dos custos operacionais da Companhia, a GOL está ajustando rotas, com redução e/ou suspensão da operação em alguns trechos. O planejamento de malha é um processo dinâmico e contínuo no setor de aviação comercial e ocorre rigorosamente de acordo com as necessidades da operação como um todo, sem qualquer distinção ou priorização regional por parte da Companhia.", disse a companhia aérea.



Os dados de ocupação também ajudam a responder pela suspensão da rota. Segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC, a ligação entre as duas cidades operou com ocupação média de aproximadamente 58,5% de janeiro a agosto de 2026, sendo 57,2% no sentido Petrolina-Salvador e 59,8% no sentido inverso.

Nos meses de abril e maio, a ocupação chegou a ficar abaixo de 50% em alguns trechos. Para um Boeing 737, aeronave utilizada na rota de até 186 assentos, isso significa dezenas de assentos vazios em praticamente todos os voos.

Esses valores definitivamente não são sustentáveis.

Aeroporto de Petrolina

Entre janeiro e agosto de 2026, o Aeroporto Senador Nilo Coelho movimentou 374.624 passageiros, crescimento de expressivos 19,7% em relação ao mesmo período de 2025.

Já a rota Salvador-Petrolina movimentou cerca de 19,2 mil passageiros no período analisado, o equivalente a aproximadamente 5,13% de toda a movimentação do aeroporto.



A rota direta entre Salvador e Petrolina foi retomada pela Gol Linhas Aéreas em 29 de setembro de 2025, há aproximadamente 1 ano. A suspensão da rota contrasta com um momento de forte crescimento da movimentação nas duas pontas: tanto no terminal de Petrolina, quanto no aeroporto de Salvador.



Petrolina continuará se ligando aos aeroportos de Guarulhos-SP, Campinas-SP e à capital pernambucana Recife.



A cidade pernambucana inclusive teve a chegada da Latam à rota Recife-Petrolina no último mês de setembro com três frequências semanais. A Azul também explora o trecho há muitos anos.



Assim, a Gol deve ter escolhido não disputar ainda mais passageiros com Gol e Azul em ligação regional a partir de Petrolina.



Grande movimentação no interior do Nordeste

Segundo números da ANAC, com 374,6 mil passageiros nos oito primeiros meses do ano, o aeroporto de Petrolina aparece entre os de maiores movimentações do interior do Nordeste, atrás apenas de Porto Seguro e Ilhéus na Bahia e Juazeiro do Norte no Ceará. O desempenho supera aeroportos relevantes como Vitória da Conquista e Fernando de Noronha, consolidando Petrolina como um dos principais polos de conectividade regional fora das capitais nordestinas.

Tabela informativa (crédito: Diario no Ar)

O Aeroporto de Petrolina (PE), Senador Nilo Coelho, possui o maior comprimento de pista de pousos e decolagens do Nordeste e a maior resistência de pavimento de pistas de aeroportos do Nordeste.



São até 3250 metros disponíveis para decolagem de grandes jatos e elevada rigidez de pavimentos para aeronaves gigantes, que é mais resistente que os aeroportos de Fortaleza, Recife, Salvador e até do que o gigante aeroporto de São Gonçalo do Amarante na Grande Natal.



Situado a cerca de 384 metros acima do nível do mar, o Aeroporto de Petrolina está inserido em uma das regiões economicamente mais dinâmicas do interior nordestino. Em seu entorno encontram-se duas importantes cidades: Petrolina (PE), com mais de 380 mil habitantes, e Juazeiro (BA), com população superior a 230 mil moradores.

Separadas apenas pelas águas do Rio São Francisco, as duas cidades formam uma aglomeração urbana com mais de 600 mil habitantes e apresentam indicadores econômicos expressivos. De acordo com dados do IBGE, a renda per capita da região supera a observada em outros polos interioranos do Nordeste, como Juazeiro do Norte, no Ceará.



A infraestrutura aeroportuária foi desenvolvida em sintonia com a vocação exportadora do Vale do São Francisco. Internacionalizado em 2000, o aeroporto teve sua pista ampliada em 2004, passando de 2.670 metros para 3.250 metros de extensão. A obra permitiu a operação de aeronaves cargueiras de grande porte e foi concebida para fortalecer as exportações de frutas produzidas na região para mercados da Europa e da África.



O entorno do aeroporto abriga um dos mais importantes polos agroindustriais do país. Culturas como cana-de-açúcar, uva, banana, manga e goiaba respondem por cerca de 80% da produção agrícola pernambucana. A relevância econômica desse setor motivou investimentos em infraestrutura logística capazes de sustentar a expansão das exportações.



Reconhecida nacionalmente como a capital da uva, a região do Vale do São Francisco está entre as maiores produtoras da fruta no Brasil. Somente em 2022, Petrolina registrou uma colheita de 236 mil toneladas de uva, volume equivalente a cerca de 16% da produção nacional. A disponibilidade hídrica garantida pelo Rio São Francisco é um dos fatores que tornam possível a elevada produtividade das lavouras irrigadas.

Desde 2017, o aeroporto está apto a receber o Boeing 747-8F, a maior versão cargueira da família Boeing 747 e uma das maiores aeronaves de carga em operação no mundo. Classificado na categoria 4F, o modelo exige pista mínima de aproximadamente 3.070 metros para operação e possui capacidade superior a 130 toneladas de carga.