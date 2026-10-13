Expectativa para o dólar ao fim de 2026 cai de R$ 5,20 para R$ 5,15

Considerando apenas as 40 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a estimativa intermediária diminuiu de R$ 5,20 para R$ 5,05

A projeção para o fim de 2028 seguiu em R$ 5,30 pela 12ª semana consecutiva (IMAGES NORTH AMERICA/AFP)

A mediana das expectativas do mercado financeiro no relatório Focus do Banco Central para a cotação do dólar no fim de 2026 caiu de R$ 5,20 para R$ 5,15, depois de 16 semanas de estabilidade. Considerando apenas as 40 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a estimativa intermediária diminuiu de R$ 5,20 para R$ 5,05.

A mediana para a cotação da moeda norte-americana no fim de 2027 caiu de R$ 5,28 para R$ 5,26. Há um mês, era de R$ 5,28. Já a projeção para o fim de 2028 seguiu em R$ 5,30 pela 12ª semana consecutiva, enquanto a estimativa para 2029 caiu de R$ 5,33 para R$ 5,30. Há um mês, era de R$ 5,36.

A projeção anual de câmbio publicada no Focus é calculada com base na média para a taxa no mês de dezembro, e não no valor projetado para o último dia útil de cada ano, como era até 2020.