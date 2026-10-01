Inflação semanal da FGV sobe 0,67% no fim de setembro e supera as projeções

Alta de tomate, batata, energia elétrica e passagem aérea pressionou o índice, que acumula 3,95% em 12 meses; em Recife, preços saíram de queda para alta em um mês

Na leitura de fechamento, Alimentação e Habitação foram os grupos de maior peso para a alta (DANIEL LEAL / AFP)

A inflação medida pela Fundação Getulio Vargas (FGV) fechou setembro em alta de 0,67%, segundo o Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S), divulgado nesta quinta-feira (1º). O número ficou acima do teto das projeções de analistas do mercado financeiro, que iam de 0,55% a 0,61%. Em 12 meses, o índice soma 3,95%. O IPC-S acompanha os preços ao consumidor em sete capitais, entre elas Recife.

Cada resultado é uma média dos preços coletados nas quatro semanas anteriores e, por isso, as leituras mudam de forma gradual. A deste fechamento vem na sequência de alta de 0,52% na quadrissemana anterior.

O índice nacional havia recuado 0,37% no fechamento de agosto, e Recife acompanhou a queda de forma mais intensa. A capital pernambucana ficou em -0,35% no fim de julho e foi a cidade com a maior queda entre as sete em meados de agosto (-0,87%) e fechou o mês em -0,86%. Naquela leitura, a FGV apontou a tarifa de energia elétrica residencial como principal influência na capital, com recuo de 9,38%.

Em setembro, o quadro mudou e Recife passou a 0,18% na primeira quadrissemana, 0,38% na segunda e 0,62% na terceira, a maior aceleração entre as capitais nessa última leitura. No índice nacional, a tarifa de eletricidade residencial aparece agora entre os itens que mais pesam para cima, com alta de 8,76%.

Na leitura de fechamento, alimentação e habitação foram os grupos de maior peso. Alimentação passou de 0,58% para 1%. Habitação, que reúne itens como conta de luz e condomínio, foi de 1,86% para 1,99%.

Entre os itens que mais pressionaram o índice para cima estão:

- tomate, com alta de 29,64%;

- batata-inglesa, com 23,09%;

- tarifa de eletricidade residencial, com 8,76%;

- condomínio residencial, com 2,51%;

- passagem aérea, que saiu de queda de 2,10% para alta de 4,83%.



Entre os que mais puxaram o índice para baixo estão:

- gasolina, com queda de 0,35%;

- automóvel novo, com 0,46%;

- seguro facultativo de veículo, com 2,68%;

- mamão papaya, com 10,55%;

- cinema, com 33,03%.



Quatro dos oito grupos do índice aceleraram: alimentação, habitação, transportes e educação. Leitura e recreação registram queda, mas menor que a da leitura anterior. Três grupos perderam força: saúde e cuidados pessoais (de 0,19% para 0,17%), comunicação (de 0,21% para queda de 0,02%) e despesas diversas (de 1,02% para 0,08%). Vestuário ficou estável, em 0,30%.