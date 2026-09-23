Voos da Azul são cancelados e passageiros enfrentam filas no Aeroporto Internacional do Recife

Cancelamentos começaram na madrugada desta quarta-feira (23) e afetaram viagens para São Paulo, Maceió e Campina Grande; companhia atribui problemas a uma instabilidade global no sistema de GPS

A Azul usou uma aeronave própria na terceira tentativa do voo inaugural Recife-Madri. (Valter Campanato/Agência Brasil)

Passageiros da Azul enfrentam atrasos, cancelamentos de voos e longas filas de espera no check-in do Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes, Gilberto Freyre, na Zona Sul da capital pernambucana, nesta quarta-feira (23).

De acordo com informações disponíveis no site oficial da Aena Brasil, concessionária responsável pelo terminal, voos com destino a São Paulo, Maceió e Campina Grande foram cancelados. Os problemas começaram na madrugada desta quarta-feira (23).

Entre as viagens afetadas estão voos para São Paulo/Viracopos, previstos para a madrugada e para as 10h; Maceió, com partida programada para as 8h40; e Campina Grande, cujo voo estava previsto para as 12h25.

O que diz a Azul

Em nota divulgada nesta quarta-feira, a Azul informou que uma instabilidade global no sistema de GPS afetou a operação de aeronaves Embraer E2-195. Segundo a companhia, o problema provocou o cancelamento de mais de 80 voos ao longo da terça-feira (22).

A empresa acrescentou que, como consequência dos cancelamentos, outros voos também registraram atrasos, causando impactos para mais de 8 mil passageiros.

A Azul afirmou ainda que os clientes afetados estão recebendo a assistência prevista na Resolução 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). A companhia declarou que as medidas operacionais foram adotadas com foco na segurança.

