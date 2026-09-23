Voos da Azul são retomados no aeroporto do Recife após série de cancelamentos

As partidas que estavam marcadas para após as 20h ocorreram normalmente nesta terça

As decolagens marcadas para a quinta aparecem como "previstas" no site do aeroporto (Foto: Azul Linhas Aéreas/ Divulgação)

Depois de cinco cancelamentos ocorridos entre a madrugada e a tarde desta quarta no Recife, os voos da companhia aérea Azul foram normalizados, segundo informações disponibilizadas pelo site do Aeroporto Internacional Recife-Guararapes Gilberto Freyre. As partidas que estavam marcadas para após as 20h ocorreram normalmente, algumas com embarques já encerrados e outras já confirmadas. As decolagens marcadas para a quinta aparecem como "previstas".

Em nota divulgada nesta quarta-feira, a Azul informou que uma instabilidade global no sistema de GPS afetou a operação de aeronaves Embraer E2-195. Segundo a companhia, o problema provocou o cancelamento de mais de 80 voos em todo o Brasil.

A empresa acrescentou que, como consequência dos cancelamentos, outros voos também registraram atrasos, causando impactos para mais de 8 mil passageiros. A Azul afirmou ainda que os clientes afetados receberam a assistência prevista na Resolução 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). A companhia declarou que as medidas operacionais foram adotadas com foco na segurança.

Os voos cancelados nesta quarta tinham como destino São Paulo, Macieó, Campina Grande e João Pessoa.

Novas regras

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) aprovou mudanças nas regras do transporte aéreo de passageiros que ampliam as obrigações das companhias aéreas de informar clientes sobre atrasos, cancelamentos e interrupções de voos. As alterações entram em vigor 30 dias após a publicação da resolução no Diário Oficial da União.

Entre as principais novidades, as empresas deverão informar, no momento da compra da passagem, que a operação aérea pode sofrer mudanças por motivos como condições meteorológicas e exigências de segurança.

Em situações de atraso, cancelamento ou interrupção do serviço, as companhias terão de avisar os passageiros por canais digitais assim que tomarem conhecimento do problema.

As informações devem incluir a previsão de partida do voo, as opções de reacomodação e a forma de acesso à assistência material.