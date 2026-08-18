IPC-S: Recife tem maior queda entre as sete capitais na 2ª quadrissemana de agosto

Índice da cidade passou de -0,35% para -0,87%; indicador nacional também recuou em todas as capitais pesquisadas pela FGV, para -0,39%

Recife registrou a maior queda de preços entre as sete capitais pesquisadas pela FGV na segunda quadrissemana de agosto (ARQUIVO/AGÊNCIA BRASIL)

O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) de Recife caiu de -0,35% para -0,87% na segunda quadrissemana de agosto, a maior queda entre as sete capitais pesquisadas pela Fundação Getulio Vargas (FGV), segundo dados divulgados nesta terça-feira (18).

O IPC-S Brasil, que reúne os dados de sete capitais, recuou de -0,05% para -0,39% no período. Em 12 meses, o índice acumula alta de 3,91%.

Depois de Recife, as maiores quedas ocorreram em Salvador (de -0,28% para -0,75%), Porto Alegre (de -0,42% para -0,56%), Belo Horizonte (de -0,04% para -0,42%), Rio de Janeiro (de -0,25% para -0,29%), São Paulo (de 0,32% para -0,28%) e Brasília (de 0,17% para -0,22%).

Nas cinco últimas leituras, o índice de Recife variou entre -0,17% e -0,87%: -0,17%, -0,36%, -0,35%, -0,35% e -0,87%, nesta ordem. No fechamento de julho, a cidade havia sido a única capital a registrar leve aceleração no índice, com a taxa passando de -0,36% para -0,35%, enquanto as demais desaceleravam. A FGV não detalhou os grupos de produtos e serviços que influenciaram o resultado de Recife na divulgação desta terça.

O IPC-S é calculado pelo Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV) com base na média de preços coletados nas últimas quatro semanas até a data de fechamento da pesquisa. O indicador mede o custo de vida de famílias com renda entre 1 e 33 salários mínimos mensais. A próxima divulgação está prevista para 25 de agosto.

